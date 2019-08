Prorazí český olympionik na hudební scéně? Nahrál singl s legendou, v klipu tančí hvězda twerku

Choupenitch má k hudbě blízko, jeho rodiče pocházející z Běloruska jsou operními pěvci. Jenže brněnský rodák se vydal zcela jiným hudebním směrem rapu a hip hopu. „Texty píšu od jedenácti let, to jsem byl zrovna sám doma a napsal o tom básničku Sám doma,“ vzpomíná s úsměvem.

„A teď jsem v jedné kavárně v Londýně dal dohromady tenhle text a napadlo mě, že zkusíme oslovit DJ Wiche,“ popisuje genezi svého prvního singlu.

Šermíř Alex Choupenitch představil videoklip svého prvního hudebního singlu Víme oba.

Michal Kamaryt, ČTK

Do umělecké sféry se pustil také kvůli propagaci svého sportu, který si prosadil i do klipu. „Třeba ten song osloví lidi, kteří šerm neznají. Rodiče tam uvidí tančit holky s fleretem, tak si řeknou, že dají dítě na šerm. Možná jsem naivní, ale bylo by to fajn,“ říká bronzový medailista z loňského mistrovství Evropy.

Od rodičů má brněnský rodák až nečekanou podporu. „Rap neposlouchají, ale máma měla připomínky k textu, poradila mi, že se tam víc rýmuje tanečky, zadečky,“ popisuje Choupenitch.

Otcovy zkušenosti zase ocenil, když přišel o hlas na tréninkovém kempu s dětmi. „Vytáhl inhalátor, nalil do něj vincentku a začal jsem inhalovat. Pořád si otevírám obzory,“ usmívá se.

Hlas bude potřebovat v pátek, kdy na brněnském Jakubském náměstí spojí šermířskou exhibici pod otevřeným nebem se svým minikoncertem. Pak už ale bude mít přednost sport. Aktuálně 24. šermíře světového žebříčku čeká šest Světových pohárů, po nichž se v březnu uzavře kvalifikace pro olympijské hry v Tokiu.