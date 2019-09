Baseballisté překvapivě porazili mistry Evropy z Nizozemska

Čeští baseballoví reprezentanti porazili na mistrovství Evropy v Bonnu obhájce titulu a jednoho z velkých favoritů Nizozemsko 8:6. Po porážce v úvodním utkání od nováčka elitní skupiny z Izraele se vrátili do hry o postup do čtvrtfinále. Do něj postoupí čtyři ze šesti týmů v každé skupině.