Smrtící tajfun Faxai odvál titul i celou sérii. Obnoví se nejlepší zaměstnání na světě?

Tak trochu apokalyptický a příznačný poslední závod. Letecký seriál Red Bull Air Race oficiálně skončil v Japonsku ve chvíli, kdy právě do města Čiba dorazil tajfun Faxai. Smrtící, protože zabil jednu ženu. Obhájce titulu Martin Šonka svojí chybou přišel o další triumf do sbírky, rychle si však uvědomil, že jsou na světě důležitější věci. Spolu s českým kolegou Petrem Kopfsteinem stejně doufají, že se třeba v budoucnu najde někdo, kdo seriál převezme a obnoví...

Petr Kopfstein jde do akce...

Žádná legrace, ale pěkná spoušť. Tajfun Faxai nejdřív krátce před rozedněním udeřil na město Čiba. Vítr ve městě dosahoval rychlosti až 207 kilometrů za hodinu, což je místní rekord.

Start závodu byl posunut už na 10:00 místního času (03:00 SELČ), aby tajfun finále leteckého šampionátu narušil co nejméně.

Loňský šampion Martin Šonka skončil po chybě v prvním kole předposlední a v seriálu obsadil třetí místo. Vyhrál Australan Matt Hall a před českého pilota se v konečném pořadí dostal i nedělní vítěz Japonec Jošihide Muroja. Hallovi stačila k titulu třetí příčka.

Předloni byl Šonka v konečném účtování stříbrný, loni zlatý, teď bronzový. S kompletní sbírkou však i pro něj série Red Bull Air Race oficiálně skončila.

Češi by si zasloužili svůj závod...

„Je dobře, že poslední závod byl tady v Japonsku, kde jsou neskuteční fanoušci. Čekají na nás každý den ráno i večer na hotelu, na závod jich přijdou desítky tisíc, plná pláž. Mají náš sport rádi. Jen škoda, že tohle nemohou zažít čeští fandové, kdyby byl závod u nás. Ale o tom už se teď nemusíme bavit," lituje Martin Šonka.

Martin Šonka s věrným týmem, který bude muset rozpustit...

Red Bull Content Pool

Podobné pocity má také další český pilot Petr Kopfstein, který byl v Čibě čtrnáctý a celkově obsadil 13. příčku.

„Spíš než smutek cítím vděčnost. Byla to úžasná cesta a já si nesmírně vážím všeho, co mi přinesla. Red Bullu patří obrovské poděkování, že mi pomohl splnit si sen a investoval tolik prostředků, času a energie do leteckého sportu," poukazuje pilot Teamu Spielberg.

Nejúžasnější motoristický sport

Oba děkují nadšeným českým fanouškům. „Jezdili za námi na závody všude po světě, dávali nám velkou energii. Mrzí mě, že jsme se s nimi nerozloučili lepším výsledkem, rozhodně by si ho zasloužili," smutní Šonka.

Také Petr Kopfstein se těšil velké podpoře českých fanoušků.

Red Bull Content Pool

„Rozhodně mám ale radost, že se díky našemu sportu podařilo zvýšit povědomí o létání u nás, kde má velkou tradici. Uvidíme, co bude dál, třeba se v budoucna najde někdo, kdo seriál převezme," neztrácí Šonka naději.

Kopfstein se do elitní divize Master Class probil z nižší kategorie Challenger, kterou dokázal celkově vyhrát.

„Red Bull Air Race je nejúžasnější motoristický sport na světě a pro mě byl nejlepším zaměstnáním, jaké jsem mohl ve svém životě mít. Užíval jsem si každou vteřinu, kterou jsem mezi pylony strávil. Bylo to úžasné! A nezbývá než věřit, že se šampionát zase rozjede," zdůrazňuje Kopfstein procítěně.