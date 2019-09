Baseballisté prohráli na ME v nastavení s Británií

Čeští baseballisté na mistrovství Evropy nenavázali na nedělní překvapivé vítězství nad Nizozemskem a s Británií dnes prohráli 3:4 v prodloužení. Ve skupině A mají na kontě jednu výhru a dvě porážky a v úterý potřebují zdolat Švédy, aby měli naději na postup do čtvrtfinále.

„Bylo to dnes o jednom odpalu, kdyby se to podařilo někomu z nás, tak výhra byla blízko. Mrzí nás to, ale turnaj je dlouhý a pojedeme dál. Musíme se dobře připravit, najíst se, odpočinout si. Zítra je další den," shrnul dnešní těsnou porážku Jakub Hajtmar v tiskové zprávě.

Češi se dlouho nemohli prosadit v útoku. Zkrátka je držel nadhazovač Alex Webb. "Měl velice svižnou ruku a bylo velmi špatně poznat, jestli hází slider (točený) nebo rychlý balon," řekl vnější polař Matěj Hejma.

Český baseballista Martin Červenka (vpravo) při utkání s Brity.

Jan Beneš

Po chybách v obraně a soupeřově homerunu prohrávali svěřenci amerického trenéra Mika Griffina po šesté směně 0:2. Na začátku sedmé směny Britové zvýšili na 3:0, ale v dohrávce se radoval i český tým. Tříbodovým homerunem zařídil vyrovnání vnitřní polař Martin Schneider a vykřesal naději na obrat.

Blízko výhře byli Češi v dohrávce závěrečné deváté směny. Chytač Martin Červenka, jediný hráč týmu působící v americké profesionální soutěži, šel na pálku při plně obsazených metách a dvou autech a jeho odpal by znamenal výhru. Míč od jeho pálky ale letěl do vzduchu ve vnitřním poli, což znamenalo jednoduchý aut.

V nastavené desáté směně začínal útok s obsazenou první a druhou metou a výhodu využili jen Britové, kteří získali bod. Češi v dohrávce neuspěli. "Bylo to o jednom odpalu. Mrzí nás to," shrnul těsnou porážku Jakub Hajtmar. "Ale turnaj je dlouhý a bojujeme dál. Musíme se dobře připravit."

Baseballisté potřebují postoupit do čtvrtfinále, aby měli šanci skončit na ME do pátého místo a zúčastnit se příští týden olympijské kvalifikace.