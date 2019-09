Baseballisté rozdrtili na ME Švédy a drží šanci na čtvrtfinále

Čeští baseballisté splnili na mistrovství Evropy povinnost a v Solingenu porazili Švédsko jasně 10:3. Ve skupině A mají na kontě dvě výhry a dvě porážky a ve středu večer potřebují zdolat domácí Německo, aby měli jistotu postupu do čtvrtfinále. Tím by udrželi naději na účast v olympijské kvalifikaci, do které se z ME kvalifikuje pět celků.

Prvním jistým postupujícím do čtvrtfinále ze skupiny A jsou překvapivě Izraelci. Češi můžou mít teoreticky jistou účast v play off ještě před zápasem s Německem, Velká Británie by ale musela prohrát se Švédskem a poté i s Nizozemskem. Totéž by platilo, pokud by Nizozemci ze tří zápasů vyhráli už jen jednou.

Utkání s nejslabším týmem skupiny Švédskem rozhodli Češi v první směně. Po sérii odpalů doběhli pro pět bodů a získali potřebný klid. Další bod přidali ve čtvrté směně a po dvou pak v šesté a osmé. Na nadhozu začal Jan Tomek, kterého po šesti směnách vystřídal Lukáš Hlouch a duel doházel Tomáš Duffek.

Ze skupiny B postoupila do čtvrtfinále díky čtyřem výhrám favorizovaná Itálie. Dál jde také Španělsko, který zvítězilo třikrát a jednou prohrálo.