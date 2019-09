Baseballisté porazili neoblíbeného soupeře a zahrají si na ME čtvrtfinále

Čeští baseballisté postoupili na mistrovství Evropy do čtvrtfinále. V závěrečném utkání skupiny A porazili v Bonnu domácí Německo 10:6 a v pátek se od 16:00 utkají o semifinále se Španělskem. Postupem do play off si Češi udrželi naději na účast v olympijské kvalifikaci, do které se z evropského šampionátu kvalifikuje pět celků. Hrát se bude příští týden.