Naděje žije. Baseballisté skončili na ME pátí a zahrají si o OH v Tokiu

Čeští baseballisté obsadili na mistrovství Evropy páté místo a zahrají si o olympijské hry v Tokiu 2020. Reprezentace dnes v utkání o pátou příčku, která jako poslední zajišťovala postup do kvalifikace, zdolala díky homerunům Martinů Červenky a Schneidera v Bonnu domácí Německo 4:3.

Baseballisté porazili Německo už v závěrečném utkání ve skupině (10:6) a zvládli i druhý zápas se stejným soupeřem. Domácí se radovali z dvoubodového vedení po druhé směně, ale ve třetí se při dvou obsazených metách opřel do míče jediný český hráč působící v USA Červenka, poslal jej za hrazení a otočil na 3:2.

„Dnes foukal vítr na osmičku, měli jsme dobré starty na pálce a mně přišlo, že celý turnaj tady míče létaly daleko," komentuje svůj další homerun Červenka.

Lídr týmu Marek Červenka se raduje z homerunu.

Jan Beneš

Na začátku šesté směny se povedlo Němcům srovnat, ale svým třetím homerunem v turnaji získal vítězný bod Schneider, který se vzápětí zaskvěl i v obraně. V deváté směně soupeř obsadil všechny mety bez autu, ale česká spojka chytila těžký odpal a týmu se v jedné rozehře povedlo zahrát dvojaut a zabránit bodu. Schneider zápas také ukončil, chytil snadný míč ze vzduchu a odstartoval českou radost.

„Chtěli jsme zahrát aut, jakýkoli. Mám to stejně, jako když jsem na nadhozu, tuhle situaci miluju. Prostě jsem věděl, že když to na mě půjde, že to zahraju. Měl jsem spoustu času a konečně se štěstí přiklonilo na naši stranu," libuje si hrdina utkání Martin Schneider.

Čeká bitva o jedno místo

„Naštěstí Martin dobře zachytil odpal a pak už jsme to nějak poházeli. Týmový výkon," oceňuje catcher Červenka. „Na poslední inning jsem se těšil. Jak naplnili mety, bylo to trochu krušné, ale nakonec jsem se i usmíval. Pak přišla skvělá double-play a pak už se mi házelo dobře," pochvaluje si dramatický závěr nadhazovač Jan Novák.

Na nadhozu se šest směn držel Marek Minařík. Od sedmé zápas bez bodu dokončil a těžkou situaci v závěru zvládl levoruký Jan Novák.

Evropsko-africká olympijská kvalifikace začne ve středu v Boloni a Palermu. Účast v Tokiu si zajistí vítěz, druhý tým bude mít šanci hrát o olympiádu příští rok v závěrečné kvalifikaci na Tchaj-wanu.

„Určitě se chceme o jedno místo poprat. Byl to jeden z cílů tohoto turnaje," netají české ambice Martin Červenka.

Účastníky olympijské kvalifikace s českým týmem budou Nizozemsko, Itálie, Izrael, Španělsko a Jihoafrická republika.