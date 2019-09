Střelec Tomeček rýžuje evropské zlato: Už mám dvě a třetí bych rád přidal v mixu

Do finále jste v sobotu prošel ze šestičlenného rozstřelu o pět míst jako nejlepší, a nakonec jste získal svůj první individuální titul mistra Evropy. Jaká k němu vedla cesta?

Závod jsme trochu natáhli tím rozstřelem o finále, bylo to něco pro diváky (smích). Do finále jsem šel s tím, že nechci z elitní šestky vypadnout jako první, pak ani jako druhý. Když jsme zbyli čtyři, říkal jsem si, že by z toho mohla být medaile. Nakonec jsme zbyli tři, a to už jsem do toho šel s tím, že tuhle šanci nepustím. V boji o zlato s Italem Cassandrem jsem ale udělal jednu chybu navíc, takže jsme museli do rozstřelu. Hodně jsem si na něj věřil. Pro sebe jsem si říkal: „Máš smůlu chlapče, já už neminu a bude to jen o tom, kdy ty uděláš chybu." Udělal ji ve dvanácté sérii.

Nedělní zlato v družstvech je navíc?

Tak bych to neřekl, máme dobré družstvo. Tomášovi s Jaroslavem nevyšel individuální závod, o to větší měli motivaci získat medaili. Ve čtvrtfinále jsme porazili Brity, v semifinále Dány a ve finále jsme přestříleli Francouze... Upřímně řečeno, před šampionátem mě ani nenapadlo, že bych si mohl odvézt dvě zlaté medaile a vlastně mám šanci i na třetí. Věřil jsem si, forma byla dobrá, ale kdyby mi tohle někdo řekl před startem, nevěřil bych mu. V nabité evropské konkurenci a boji o účast v olympijském Tokiu je to až neuvěřitelné.

Zlatý český střelec Jakub Tomeček (uprostřed), vlevo stříbrný Ital Tammaro Cassandro, vpravo bronzový Řek Nikolaos Mavrommatis.

Najdete po dvou zlatých medailích ještě motivaci pro pondělní závod smíšených dvojic?

Určitě! Bylo by hezké zlatou sbírku zkompletovat. Bára Šumová se na mix sice moc netváří, ale já ji namotivuji (smích).

V Lonatu zažila česká broková střelba doslova medailové žně. V trapu a skeetu to jsou dokonce nejcennější individuální tituly mistrů světa. A ještě dvě účastnická místa v Tokiu. V čem je kouzlo téhle střelnice?

Tak tohle nevím, ale o víkendu bylo určitě kouzlo v tom, že jsme měli úplně ideální počasí. Sluníčko, bezvětří, dobře nastavené terče, ani extrémně rychlé ani moc pomalé. Stříleli jsme, jak já říkám v laboratoři. Nikdo se nemohl na nic vymlouvat, jen na sebe. Kluci v trapu měli před týdnem pravý opak. Chvílemi pršelo, ale především foukal nevyzpytatelný vítr. Ale Jirka Lipták to zvládl na zlato.

Skeetař Jakub Tomeček si užívá individuální titul mistra Evropy.

Účastnické místo pro olympijské Tokio jste vystřílel už v březnu na Světovém poháru v Acapulku. Střílí se vám lépe, když na vás neleží ten „olympijský" balvan odpovědnosti?

Ono se to tak může zdát a spousta lidí si myslí, že když jsem trefil Tokio, tak už se nemusím stresovat. Ale opak je pravdou, když nebojujete se soupeři o olympiádu, bojujete sám se sebou, abyste to místo potvrdil dobrými výsledky. Tlak trvá, protože ve hře jsou další medaile. Musíte se s tím také vyrovnat, ale pravda je, že tenhle stres je jiný.

Co vás v této sezoně ještě čeká?

V první půlce října to bude finále Světového poháru v Al Ainu. Ještě jedna dovolená v teple (smích).

Takže po finále si dáte opravdickou dovolenou...

Moc jí nebude, možná týden. Před sebou máme olympijský rok, takže příprava začne dřív. Posilování, nějaká soustředění. Na Vánoce si dám volno, pak vyfouknu pavouky z hlavní a koncem roku už začnu zase střílet. V lednu už pojedeme naplno.