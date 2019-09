Stát se může cokoli, doufají baseballisté před startem olympijské kvalifikace

Díky pátému místu na ME v Německu si čeští baseballisté vybojovali účast v kvalifikačním turnaji o OH v roce 2020. Turnaj pro šest týmů se koná od středy do neděle v italských městech Parma a Boloňa. Vedle pěti nejúspěšnějších reprezentací z ME - Nizozemska, Itálie, Španělska, Izraele a Česka, bude o jedno přímé postupové místo bojovat ještě Jihoafrická republika. Druhý v pořadí bude mít právo účasti v dodatečné kvalifikaci, která se bude konat v příštím roce na Tchaj-wanu.

Ještě žádný český zástupce kolektivních sportů si účast na příští olympiádě nevybojoval. Nadějí ubývá. Ve hře jsou ještě baketbalisté, teoreticka házenkáři. A právě baseballisté.

„Myslím, že se může stát cokoli," věří Martin Červinka, jeden z aktuálních mistrů Evropy do 23 let. „Ukázali jsme, že hrajeme vynikající baseball, a že můžeme porazit kohokoli z evropské špičky," dodává Martin Schneider, který předváděl na ME skvělé výkony v obraně i na pálce.

Čeští reprezentanti absolvovali v dějišti turnaje první trénink. Hlavní kouč Mike Griffin udělal v týmu dvě nucené změny. „Daniel Padyšák musel odjet zpět na univerzitu do USA a Adam Hajtmar je nemocný. Do Itálie tak přijeli Jiří Vavruša a Jakub Voják," vysvětluje. K dispozici už by měl být také kapitán týmu Jakub Malík, jehož zranění z prvního zápasu na ME se lepší každým dnem.

Turnaj se hraje systémem každý s každým. Český tým odehraje první utkání ve středu v Parmě od 13:30 s čerstvým evropským šampionem z Nizozemska. Češi na ME tento tým jako jediní dokázali porazit. „Půjdeme zápas od zápasu, budeme zkoušet vyhrát v každém utkání a uvidíme, co se stane," plánuje Griffin.