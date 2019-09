Šampioni v tancích na ledě Virtueová, Moir oznámili konec

Virtueová s Moirem první medaili z MS získali už v roce 2008, kdy jim bylo osmnáct a dvacet let. O dva roky později vyhráli olympijské hry ve Vancouveru. Na ZOH získali ještě stříbro v roce 2014 a zlato a stříbro v soutěži družstev. Loňský triumf v Koreji byl jejich posledním velkým sportovním úspěchem, od té doby jezdili jen na exhibicích.

Oficiální tečku za dlouholetou kariérou ale udělali až v úterý prostřednictvím videovzkazu na twitteru. "Po 22 letech cítíme, že nastal správný čas, abychom opustili tento sport. Je to pro nás oba velmi osobní a velmi emotivní. Cítíme ohromnou vděčnost. Měli jsme opravdu štěstí, že jsme tohle mohli sdílet spolu a s vámi všemi," řekla třicetiletá Virtueová, která s Moirem jezdila od dětství. "Dvaadvacet let a bylo to - to nemohu vyjádřit slovy. Nechci se nechat ovládnout emocemi. Je to moje vůbec první selfie video a nehodlám v něm brečet," doplnil Moir.

Jsou přesvědčeni, že o budoucnost kanadských tanců na ledě je postaráno. "Další generace bruslařů zazáří a překoná všechny naše rekordy. Nemůžeme se dočkat, až jim budeme fandit," dodala Virtueová.

Na březnovém MS obsadil nejlepší kanadský pár Kaitlyn Weaverová a Andrew Poje pátou příčku. Nejlepším tanečním párem současnosti jsou čtyřnásobní mistři světa Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron z Francie.