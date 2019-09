Řada sportovních klubů stále čeká na dotace na mládež

Řada sportovních klubů a tělovýchovných jednot stále čeká na dotace z programu Můj klub, který je určen na mládež i na provoz a údržbu. Uvedla to Česká unie sportu (ČUS) na základě informací svých okresních pracovišť, kam se kluby obracejí. Čekání na finanční prostředky jim komplikuje činnost. Ministerstvo na dotaz ČTK uvedlo, že by do konce září měly kluby dostat minimálně stejnou částku jako loni a všechny peníze by měly být vyplaceny do konce října.