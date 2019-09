Šok v softbalové extralize: Favorité končí, pražské týmy jsou bez semifinále

Obhájci titulu z Tempo Praha, tradičně silné pražské Spectrum, nebo loňští finalisté Hroši Havlíčkův Brod. Tyto celky se nedostaly ani do semifinále domácí softbalové extraligy. Ve hře o titul jsou Painbusters Most, Beavers Chomutov i nováčci z Břeclavi. „Co na to říct? S takovým výsledkem jsme nepočítali, ale kluci si věřili," jásal Vlastimil Kubát, jeden ze zakladatelů břeclavského klubu. Největším favoritem na titul tak zůstávají Žraloci Ledenice, které táhnou za úspěchem pálkaři Patrik Kolkus, Patrik Kopečný a Jonáš Hajný.