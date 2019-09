Baseballisté v kvalifikaci o Tokio poprvé vyhráli

Čeští baseballisté se v evropsko-africké olympijské kvalifikaci dočkali první výhry. V Parmě dnes porazili Jihoafrickou republiku jasně 11:1 předčasně po 8. směně, v které Martin Mužík odpálil grandslam. Stále tak český tým drží alespoň teoretickou naději na přímý postup do Tokia 2020.

Baseballisté mají na kontě výhru a dvě porážky. V sobotu narazí na Izrael, v neděli na Španělsko a oba zápasy musí vyhrát, aby měli ještě šanci na postup nebo skončili druzí a hráli dodatečnou kvalifikaci příští rok na Tchaj-wanu.

Po prohrách s favorizovanými Nizozemci a Italy se Češi vypořádali s výběrem JAR, který dopoledne dohrával zápas s Itálií a prohrál až v nastavené směně 4:10. Na nadhozu povolil Bokaj soupeři jediný bod ve druhé směně, ustál plné mety ve třetí a jinak se mu dařilo sedm směn s pomocí obrany útok soupeře udržet.

Stav 0:1 změnily čtvrtá a pátá směna. Nejprve stáhl dva body dvoumetovým odpalem Daniel Vavruša. O směnu později Jihoafričanům nevyšlo střídání nadhazovače. Při Cahillově působení na "kopci" Češi naplnili mety a odpaly Čecha a Mužíka znamenaly tři body. A šestý umožnil chybou nadhazovač.

Osmou směnu úspěšně odházel letošní mistr Evropy do 23 let Hlouch. V dohrávce přidali baseballisté další bod, načež po Mužíkově homerunu do levého pole při obsazených metách narostlo skóre na 11:1 a utkání skončilo rozdílem.