Další průšvih? Rusové mají tři týdny na vysvětlení nesrovnalostí dat z Moskvy

Výkonný výbor WADA po zasedání v Tokiu oznámil, že údaje získané z moskevské laboratoře obsahují nesrovnalosti. Potvrdil tak víkendové informace zahraničních agentur, že existuje podezření, že s daty bylo manipulováno.

"Experti porovnali data, která jsme získali od whistleblowerů, a data, která jsme obdrželi od Rusů. A jsou tady otázky, které je třeba klást," řekl generální sekretář WADA Olivier Niggli.

WADA získala data z moskevské laboratoře po delších průtazích na začátku tohoto roku. I přes nedodržení dohodnutých termínů ale neobnovila suspendaci RUSADA, která měla do loňského září tři roky zastavenou činnost kvůli systematickému krytí dopingu na vrcholných akcích včetně zimních olympijských her v Soči v roce 2014. Data mají sloužit k rozklíčování jednotlivých případů, do konce roku měla WADA v úmyslu předat národním federacím na tři stovky nejpodezřelejších kauz.

Ruský ministr sportu Pavel Kolobkov přislíbil, že jeho resort bude s WADA spolupracovat při zjišťování, co na datech nesedí. "Bylo nám řečeno, že databáze poskytnutá Světové antidopingové agentuře se mírně liší od kopie, kterou letos pořídili její experti v Moskvě. Odborníci v oblasti digitální technologie z obou stran určí, v čem tyto nesrovnalosti spočívají a k čemu se vážou," uvedl Kolobkov v prohlášení.

Deset měsíců před olympijskými hrami v Tokiu hrozí ruskému sportu další vážné potíže. Na zimních hrách v Pchjongčchangu mohli ruští sportovci startovat jen pod neutrální vlajkou. Ruští atleti mohou stále závodit na mezinárodních akcích jen po získání výjimky od mezinárodní federace IAAF a rovněž jako neutrální sportovci. Vedení světové atletiky i v důsledku nejnovějších podezření dnes v dějišti MS v Dauhá jednomyslně prodloužilo suspendaci ruského svazu, už podvanácté.

"Situace je vážná," konstatoval prezident Ruského olympijského výboru Stanislav Pozdňakov. "Problém statusu ruské antidopingové agentury může mít důsledky pro celý náš sport a ohrožuje to naše vyhlídky na účast olympijského týmu na hrách v Tokiu v příštím roce. Vynaložili jsme spoustu diplomatického úsilí na navrácení důvěry mezinárodní sportovní obce, aby ruští sportovci mohli bez omezení startovat na olympijských hrách. A teď opět riskujeme, že přijdou nějaké sankce, a to z důvodů, s nimiž nemáme nic společného," řekl Pozdňakov ruským médiím.