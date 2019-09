Horolezec si připsal dechberoucí rekord. Obávanou stěnu zdolal nejrychleji ze všech a bez jištění

Pětatřicetiletý Švýcar vylezl částečně převislou trasu patřící mezi šest nejobávanějších evropských severních stěn zcela bez jištění. Stávající rekord překonal o 19 minut.

Váhu celého výkonu ještě umocňuje fakt, že zkušeným horolezcům trvá dostat se na vrchol za normálních okolností kolem šesti až sedmi hodin. Arnold drží rychlostní rekord na čtyřech z šesti nejnáročnějších severních stěn Evropy.

Lezení bez jištění (takzvané free solo) je jedním z nejnebezpečnějších sportů vůbec. Vyžaduje perfektní fyzickou i psychickou kondici, extrémní úroveň přípravy a obrovské sebevědomí.

„Free solo a rychlost, to je to, co mám rád. Nic vás nezachrání, musíte se spolehnout pouze na to, co skutečně dokážete. Nemůžete podvádět. To je to, co se mi na tom líbí," řekl Dani Arnold po stanovení nového nejlepšího času.