Zranění kosí favority! Obhájce ale Velkou pojede, čeká se na dva koně z Ostrovů

Předloňský vítěz No Time to Lose, loni druhý Hegnus nebo stříbrný z roku 2017 Urgent de Gregaine. Trojice favoritů přijde kvůli zranění o letošní 129. Velkou pardubickou. Naopak na startu legendárního dostihu, který se poběží 13. října, nebude chybět loňský vítěz Tzigane du Berlais.

Ten figuruje mezi doposud 26 přihlášenými koňmi. Jejich počet se může zvýšit do pátečního poledne, kdy je uzávěrka přihlášek. Zároveň také proběhne losování startovních čísel. Pořadatelé věří, že nakonec dopadnou námluvy s britským trenérem Davidem Pipem, který zvažuje nasazení dvou svých koní. Startovní pole je zatím výhradně české.

„David nám potvrdil, že by rád se dvěma koňmi přijel. Ale nechceme to zakřiknout. Uvidíme v pátek, jestli své koně do Velké přihlásí," řekl místopředseda představenstva Dostihového spolku Pardubice Petr Kvaš.

Poté, co z pozice hlavního sponzora po 25 letech odešla Česká pojišťovna, byla 129. Velká v ohrožení. Černý scénář odvrátil příchod nového titulárního partnera Slavie pojišťovny, která se zavázala k podpoře na tři nadcházející roky.

Letošní ročník navíc získal záštitu ministerstva zemědělství, což na sebe váže příspěvek ve výši pět milionů korun. Právě tolik činí dotace hlavního dostihu. „Máme za sebou hektické týdny, museli jsme se vypořádat se složitou situací. Všechno dobře dopadlo, věřím, že se závody vydaří," přeje si Kvaš.

O vstupenky je tradičně obrovský zájem, místa na krytých tribunách jsou téměř vyprodaná. Během obou dostihových dnů (12. a 13. října) dorazí do pardubického areálu desetitisíce diváků. „Pro krytá místa jsme navýšili kapacity, i tak už lístků příliš nezbývá," uvedl výkonný ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller. Základní vstupné (stání) na neděli je 220 korun, dvoudenní permanentka na sobotu a neděli stojí 250 korun. Děti do výšky 140 cm, držitelé průkazů ZTP, TP a ZTP/P a senioři nad 65 let mají vstup zdarma.

Pořadatelé divákům doporučují využít posílené spoje městské hromadné dopravy nebo vlakového spojení na zastávku Pardubice, Závodiště. Pro auta budou vyhrazeny k parkování dvě plochy. Na sousedním letišti a také na uzavřeném úseku silnice I/37 mezi kruhovým objezdem až po Dražkovice. Popisy tras včetně map příjezdů a parkování jsou k dispozici zde.