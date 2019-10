Obhájí „Cikán o berlích"? Je hodně svéhlavý. Může vyhrát, ale taky být až desátý, říká majitel

„Když jste favoritem a má to tedy dopadnout, tak to zpravidla dopadne úplně jinak," usmívá se majitel osmiletého hnědáka a zároveň prezident českého Jockey Clubu Jiří Charvát. „Říkáme mu Cikán o berlích, protože je línej. Byl úmyslně koupený do překážek. Je to hodně svéhlavý kůň, nechce moc běhat a musí mít chuť. Předpoklady na vítězství má, ale taky může být třeba pátý nebo desátý," připomíná.

Do 129. ročníku dostihu se Slavia pojišťovnou vyrazí Tzigane du Berlais se startovním číslem dva, které mu při pátečním slavnostním losování v pražském Hotelu Paříž vytáhl z osudí bývalý hokejový brankář, olympijský vítěz z Nagana a v současnosti vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička.

Valacha opět osedlá pětinásobný šampion Velké Faltejsek a při honbě za prvenstvím mu ubyli konkurenti. Kvůli zranění nepojede předloňský vítěz No Time To Lose a slavný dostih s dotací pět milionů korun vynechá i Hegnus, jenž před rokem skončil druhý. Tzigane však není v optimální formě, v zářijové čtvrté kvalifikaci na Velkou doběhl až pátý. Navíc se tentokrát očekává deštivé počasí a měkčí dráha. „Z jara bych tipnul Tzigana, který vypadal dobře. Při posledním startu se ale nepředvedl, jak by měl. Může to být otevřené," tvrdí Marcel Novák, jenž usedne do sedla Playera.

Josef Váňa během losování Velké pardubické 2019, dne 4. října 2019 v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

Do hry chce promluvit i legenda

Na nejvyšší příčky si dělají zálusk také čtyři koně legendárního Josefa Váni staršího včetně Ange Guardiana nebo Theophila, kterého pojede žokej Josef Bartoš, jenž o uplynulém víkendu ovládl největší překážkový dostih v Itálii Gran Premio di Merano. Los Theophilovi přisoudil jedničku, což 66letého Váňu úplně nepotěšilo.

„Chtěl jsem, aby měl některý z mých zbylých koní dvojku, protože Theophilos půjde na přehlídce první, což si neumím moc představit. Uvidíme, jak si s tím poradí psychicky," vysvětluje osminásobný vítěz Velké.

Do dostihu dlouhého 6900 metrů je přihlášeno jednadvacet koní včetně tří ze zahraničních stájí. Ze Slovenska přijedou Vandual a Tiep de l´Est, z Británie pak Rathlin Rose. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou se uskuteční v neděli 13. října.