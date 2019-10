První tým světového žebříčku narazil na nejhůře postavený ze všech účastníků turnaje a výsledek je propastný. Ragbisté Nového Zélandu porazili Namibii 71:9 a na mistrovství světa v Japonsku tak dosáhli největšího bodového přídělu za zápas. All Blacks si připsali třetí výhru na šampionátu a ve skupině B jistě mašírují za postupem do čtvrtfinále, který je prvním stavebním kamenem k zisku zlatého hattricku. Francie těsně udolala Tongu 23:21, a tak ze skupiny C postupují spolu s Anglií.