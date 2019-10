Bezchybný Dán squashový turnaj Czech Open nevyhrál, dostal dokonce kanára

Měla to být dlouhá squashová bitva. Talentovaný Belgičan Jan Van den Herrewegen z finále squashového Czech Open udělal krátký proces. Dánského hráče Kristana Frosta vyřídil ve třech setech. V průběhu zápasu dal Belgičan dokonce 21 bodů za sebou. „To se mi ještě nikdy nestalo. Čekal jsem, že to bude těžký zápas. Jsem rád, že to takhle dopadlo," radoval se Herrewegen, který získal na okruhu PSA svůj šestý titul.