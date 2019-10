Přes rok nezávodil, přesto bude na startu Velké! Zázrak Talent dává smolařce Kabelkové naději

Ran a zklamání ve Velké pardubické si užila dost. Byť její Trezor opanoval pět kvalifikací, ve slavném dostihu skončil nejlépe sedmý. Loni trenérka Hana Kabelková vkládala velké naděje do Talenta, kvůli zranění ale o závod přišel. Po téměř zázračném zmrtvýchvstání bude 8letý ryzák v neděli na startu 129. Velké. Dočká se Kabelková vysněného triumfu?

„Uvidíme, jestli to konečně přijde nebo zase půjdeme dál. Po zkušenostech s Trezorem a obrovských zklamáních se bráním jakýmkoliv nadějím. Jen doufám, že se nám nepřihodí žádný pád, karambol. Nicméně, byla bych spokojená, kdyby Talent vyběhl umístění, za která se vyplácejí peníze. Pokud by nebyl do pátého místa, byla bych asi mírně zklamaná," říká Kabelková.

Loňskou absenci Talenta ve Velké ve stáji Vápenný Podol v Železných horách oplakali. Kůň byl ve velké formě, vyhrál jednoznačně květnovou kvalifikaci. Po následné diagnóze, artróze sezamových kostí, měla Kabelková černé myšlenky.

„Letos zřejmě nevyběhne, jsem pesimistická i ohledně jeho další kariéry," prohlásila zkraje března. Za několik týdnů svá slova přehodnotila. Talentovi naordinovala speciální přípravu, ve snaze co nejméně zatěžovat klouby a tím minimalizovat vznik zánětu. A modlila se, aby se ho povedlo „nahodit" zpátky.

„Do května jsem ho chtěla nechat ve výběhu. Jenže pak mi to nedalo, pokusila jsem se Talenta oprášit. Řekla jsem si buď, anebo. Teď vypadá dobře, ale nechci nic zakřiknout," klepe si na zuby Kabelková.

Když se Talent v zářijové kvalifikaci po více než roční pauze postavil na start, byla obrovsky nervózní. Neměla psychické síly závod sledovat. O tom, že žokej Marcel Novák s Talentem natrhli všem soupeřům triko, se na pardubickém závodišti dozvěděla pravděpodobně jako poslední.

„Teď už můžu machrovat, že jsem vítězství čekala," směje se trenérka. „Teď vážně. Měla jsem neskutečný nervy, průběhu dostihu mi vyprávěl až Marcel," doplňuje. Jenže ani tehdy neměla jistotu, že Talent Velkou poběží. Zraněními pronásledovaného ryzáka totiž trápilo kopyto.

„Po vítězné kvalifikaci se všechno lámalo. U Talenta spal ošetřovatel, přikládal mu na kopyto ledové zábaly. Tři dny jsem se nechtěla vyjadřovat, čekala jsem, jak se situace vyvine. Zaplať pánbůh, žádný problém nenastal," těší Kabelkovou.

Zároveň však přiznává, že udržet koně v solidním zdravotním stavu stojí hodně úsilí a finančních prostředků. „Snažíme se trénovat jinak, než je obvyklé, takže trošku tápeme. Před kvalifikací jsem nevěděla, do čeho jdeme. Tušila jsem, že je na tom Talent dobře, ale při tréninku prakticky necválá a ani neskáče. Byla otázka, jak na tom bude rychlostně. Kvalifikaci ale zvládl obdivuhodně. Nahrálo nám i do karet, že dráha byla měkká, závod tedy nebyl výhradně o rychlosti," povídá Kabelková.

Koně pojede irský žokej

Kromě starosti o Talentovo zdraví Kabelková s manželem řešili, jakého žokeje pro Velkou osloví. Novák, který s ryzákem triumfoval v kvalifikaci, dal přednost Playerovi. „Talent byl skvěle nachystaný, jet ho byl zážitek. Ale pokud jde o Velkou, Player je kůň z naší stáje a piplám si ho od tří, čtyř let," vysvětloval Novák pro server jezdci.cz.

Ze zkušených českých žokejů, které Kabelkovi chtěli angažovat, nebyl žádný k dispozici. Líbili se jim také dva Francouzi, kteří už slavný dostih v minulosti jeli, jenže ti budou o tomto víkendu na velkém mítinku v Autry. „Nakonec jsme oslovili Ira Leightona Aspella. Když kývl, volal Marek Stromský, že by Talenta rád jel. Rozhodnutí jsem nechala na manželovi. Vsadil na Aspella," podotýká Kabelková.

Od dětství bylo jejím snem Velkou spíš jezdit než trénovat. Po prožitých zkušenostech k ní má lehký odstup. Udělá jí v neděli Talent v Pardubicích šťastnou?