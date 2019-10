Špičkový americký fotbal: Češi vyzvou v Jihlavě úřadující mistry Evropy

Zámořská NFL je v plném proudu. To ale neznamená, že by se na českých trávnících z pohledu amerického fotbalu nic nedělo. V neděli se v Jihlavě představí česká reprezentace proti úřadujícím mistrům Evropy z Francie. Utkání začíná od 16:00 na fotbalovém stadionu.

Mistrovství Evropy má nový formát a český tým se dostal do divize společně s Francií a Srbskem. Výsledky vzájemných zápasů určí skupiny pro příští rok. V nich se pak rozhodne o konečném pořadí na evropském šampionátu. Hned první zápas bude pro český výběr suverénně nejtěžší. Francie je úřadujícím mistrem Evropy. „Zároveň je to zlatý hřeb pro každého hráče. Těším se na to," prohlásil německý trenér Sebastian Fandert, který převzal český tým na začátku loňského roku.

Domácí výběr se bude opírat především o hráče Prague Black Panthers. Pražský tým odehrál poslední sezonu v prestižní rakouské lize, kde prošel až do semifinále. Chybět nebudou ani hráči z české Paddock ligy. Své zástupce tak budou mít například oba finalisté Czech Bowlu – Prague Lions i Ostrava Steelers.

Speciální zápas čeká na Jana Dunovského. Útočná opora se představí před svými fanoušky. V Paddock lize totiž obléká dres Vysočiny Gladiators, kteří hrají právě na stadionu v Jihlavě. „Mám z toho opravdu velkou radost, protože vím, jak jihlavské publikum dokáže vytvořit skvělou atmosféru," neskrýval nadšení Dunovský.

I když bude mít bitva jasného favorita, německý trenér Fandert věří, že se jeho tým soupeře nezalekne. „Tlak bude na straně Francie. Jdeme do zápasu sebevědomě a těšíme se na velkou výzvu. Dáme do toho všechno a mohu slíbit, že se budeme prát až do konce," dodal kouč.