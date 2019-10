Majitel loňského vítěze se zlobí: Takhle se na Taxis najíždět nedá, Velkou musí jet koně, které do ní patří!

Dusil v sobě vztek. Byl naštvaný na nejvyšší míru. Nikoli však na žokeje Jana Faltejska, který v roli obhájce skončil v letošní Velké pardubické s Tziganem du Berlais už na Taxisu. Majitele koně Jiřího Charváta řádně nadzvedli někteří soupeři. Co jim zazlívá?

Jste hodně zklamaný, že jste s obhájcem skončili už na Taxisu?

Na Taxisu...Prostě takhle se na Taxis najíždět nedá! Velkou musí jet koně, které do ní patří. To je první věc. Ať to někteří majitelé chtějí slyšet nebo ne. Musí jí jezdit jezdci, kteří chápou a znají kurz. Oni stejně skončí na Taxisu nebo Popkovickém skoku. Je k zamyšlení sem takové borce brát.

Narážíte na úomalý nájezd na Taxis?

Když se jede na Taxis pomalu, nepřeskočíte ho. Když náhodou ano, někdo doskočí vedle vás nebo před vámi, a přes toho koně spadnete.

Pád koní na Taxisu během dostihového závodu 129. Velká pardubická.

Vlastimil Vacek, Právo

Vyčítal jste něco žokeji Faltejskovi?

Honza je nejlepší český žokej, co mu mám říct... Znovu opakuji, nejde, aby se nejlepší krosový dostih zkazil na tom, že se jede pomalu na Taxis, protože někteří nevědí, jak na něj jít. To nejde. To je celé.