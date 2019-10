Nádhera, když se sen stane skutečností, rozplývá se po Velké pardubické legendární Váňa

„Je nádhera, když se vám sen stane skutečností. Měl jsem velké přání, aby vyhrál právě Theophilos, i když jsem měl na startu čtyři koně," pravil 66letý Váňa, jenž jako žokej ovládl Velkou pardubickou osmkrát.

Theophilos, svěřenec dostihového spolku iSport-Váňa, který vlastní syndikát s více než stovkou členů, získal z pětimilionové dotace dva miliony. Na finančně oceňovaných místech skončili z Váňových koní ještě čtvrtý Mazhilis a pátý Ange Guardian.

„Říkal jsem před startem, že Theophilos a Mazhilis by na tom měli být nejlíp. Zarif vzhledem ke svému věku by už na vítězství mít nemusel. Ale jsem rád, že všichni měli štěstí a doběhli do cíle," oddechl si Váňa.

Za krásného slunečného počasí dorazilo z dvaceti startujících koní do cíle dvanáct.