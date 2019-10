Rozeznáte je? Jednovaječná dvojčata, která propadla kultu fitness

Tereza nebo Gabriela? Která z nich to je? V dětství to u sester Linhartových šlo rozeznat jen obtížně. Jsou to totiž jednovaječná dvojčata. I teď s tím má řada lidí problém. Pětadvacetileté sestry si totiž navíc vybraly stejný sport. Fitness. A i když je momentálně odlišuje barva vlasů, stále musí vysvětlovat, která je která. „Pletou si nás doteď, pořád někoho překvapuje, že jsme dvě,“ říká Gabriela.

„Když Gabča vyhrála profesionální kartu, tak mi hodně lidí na sociálních sítích psalo, že gratulují a já musela vše uvádět na pravou míru," přidává konkrétní historku Tereza. A není se čemu divit. Kdo se v tom má vyznat. Sestry totiž postoupily mezi profesionálky krátce po sobě.

Odlišuje je ale kategorie, kterou si vybraly a hlavně federace, pod kterou závodí. Zatímco Tereza soutěží v kategorii bodyfitness v IFBB Elite Pro, Gabriela v kategorii figure v IFBB Pro League. „V mé kategorii figure jsou závodnice víc osvalené, jsou mohutnější a je tam větší tvrdost svalů než v bodyfitness," vysvětluje rozdíly. A proč každá v jiné federaci? Vysvětlení je prosté. Sestry prostě v začátcích mezi profesionály nechtěly stát proti sobě. Do budoucna se tomu ovšem nebrání.

Jednovaječná dvojčata Tereza a Gabriela Linhartovy

archiv sester Linhartových

Zatímco ve škole svoji podobnosti občas zneužily a na zkouškách někdy zaskakovala jedna za druhou, ve sportu to zkoušet nehodlají. Na soutěžních pódiích by to nejspíš prasklo. „Každá máme jiné přednosti, jiné slabiny, takže by to ani nešlo," odmítá Tereza.