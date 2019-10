Softbalistky z Ledenic ovládly extraligu a slaví zlatý hattrick

Softbalistky týmu Žraloci Ledenice se staly vítězkami letošního ročníku domácí extraligy. Ve finálové sérii si poradily s Eagles Praha 3:0 na zápasy, triumf potvrdily nedělní výhrou 9:2. Celkové prvenství získaly potřetí v řadě. Žraloci Ledenice slaví zlatý double, když v letošním roce brali titul také v mužské kategorii. To se naposledy stalo v roce 1988. „Když se podařilo vyhrát klukům, byl na nás mírný tlak. Jsem ráda, že jsme vše zvládly a můžeme úspěchy společně oslavit," prohlásila Veronika Pecková z týmu Žraloci Ledenice.

Reprezentační nadhazovačka se stala hrdinkou finálové série. Pecková nastoupila do každého utkání a celkem si ve třech zápasech připsala 23 strikeoutů. „Těší mě, že jsme se dokázaly také pálkařsky prosazovat. Pokaždé jsme vyhrály vysokým rozdílem a utkání skončilo předčasně," smála se Pecková, která za celou sezonu předvedla více než 150 strikeoutů, což je suverénně nejvíce z celé extraligy. „Ve finále to ale jednoduché nebylo, protože Eagles mají dobré pálkařky a dostávaly se často do kontaktu."

Významně se proti Peckové nedokázala prosadit ani Eliška Thomsonová, která ovládá pálkařské statistiky v extralize. Ve finále hlavní opora Eagles Praha zaznamenala 3 úspěšné odpaly a tři stažené body. „Stát proti takové nadhazovačce je komplikované, jednoznačně dominuje. Jsem ráda, že jí to náš tým nedal zadarmo, i když skóre tomu neodpovídá. Neměly to s námi jednoduché," popsala Thomsonová, která v sezoně předvedla 51 úspěšných odpalů a 7 homerunů, čímž se stala nejlepší extraligovou pálkařkou.

Žraloci Ledenice jsou tak definitivně suverénní baštou českého softbalu. Minulý víkend muži ovládli domácí extraligu, teď triumfovaly také softbalistky. „Jsme za to neskutečně rádi. Doufám, že Ledenice budou hlavním městem českého softbalu také v dalších letech," doplnila Pecková po zisku zlatého hattricku. „Snad také v příštím roce přidáme další titul."

V příštím roce se v Ledenicích navíc uskuteční mistrovství Evropy mužů.