Ledecká spadla do Vltavy. Ale pořád při premiéře dopadla lépe než její učitel

Myšlenkou kalendáře bylo propojit odlišné sporty, a tak se během roku úspěšní členové armádního klubu soukali do dresů svých kolegů a zkoušeli, jak se jim povede v nových rolích. A na Ledeckou vyšel pětinásobný veslařský světový šampion Ondřej Synek.

Nejprve si hvězda her v Pchjongčchangu ve žlutočerveném veslařském dresu pod Synkovým vedením zkusila dvojskif, pak už zůstala v lodi sama. A po chvíli statečného boje se ocitla ve Vltavě.

„Já trochu doufala, že to tak dopadne a vykoupu se, přišlo mi to jako dobrá pointa. Ono to k tomu spělo,“ brala svoji koupel s humorem Ledecká. „Myslím, že by to příště bylo lepší, napoprvé se vykoupe tak devadesát procent lidí,“ hlásil trojnásobný olympijský medailista ve veslování.

„Pro mě to byl každopádně životní zážitek, už jen to, že jsem si zajela na dvojskifu s Ondrou Synkem,“ cenila si Ledecká, která pak pobaveně sledovala, jak skifař pózoval s její kombinézou, lyžemi a snowboardem. „Na prkně jsem stál poprvé někdy ve dvanácti letech a dopadl jsem podobně jako teď Ester, zlomil jsem si zápěstí při první jízdě,“ s úsměvem vzpomínal Synek.

Které další sportovce svedl kalendář Výměny dohromady? Olympijská vítězka ve snowboardkrosu Eva Samková si vyzkoušela šerm po boku moderního pětibojaře Jana Kufa, jemuž sama namalovala knír. Kajakářský mistr světa Josef Dostál si při focení ve své lodi zvládl zapinkat s tenistkou Markétou Vondroušovou. „Občas tenis hraju, ale takovou úču by mi mohli všichni závidět,“ smál se Dostál.

Koulař Tomáš Staněk zase zavítal mezi ragbisty, kteří ho při focení zvedali vysoko nad hlavy. „Na ragby se podívám rád, třeba když jsem byl na soustředění v Jihoafrické republice, kde je snad národním sportem. Ale abych ho hrál, musel bych hodně váhově opadnout, protože se svou svalovou hmotou bych to neuběhal. A taky bych se musel naučit házet šiškou,“ věděl.

Celkem se v kalendáři objeví 35 sportovců Dukly, častokrát u jedné výměny neskončilo a aktéři focení se domlouvali, že si sport svého protějšku ještě někdy vyzkoušejí.