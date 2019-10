Největší favorit turnaje a první tým světového žebříčku proti mužstvu číslo dvě. Co víc si přát!? Vyřazovací část mistrovství světa v ragby v Japonsku dospěla do nejatraktivnější fáze. A první semifinále přineslo prvotřídní senzaci! Anglie v Jokohamě zaslouženě porazila Nový Zéland 19:7. All Blacks tedy zlatý hattrick nezískají. Zítra od 10:00 SEČ se o druhé místo ve finále utkají Wales s Jihoafrickou republikou.