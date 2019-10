Nepálec Purja zdolal všech 14 osmitisícovek za půl roku

Nepálský horolezec Nirmal Purja zdolal všech 14 osmitisícových vrcholů světa za půl roku, čímž výrazně překonal dosavadní rekordní zápis Korejce Kim Čchang-ha. Tomu to trvalo sedm let, deset měsíců a šest dnů, ale na rozdíl od Nepálce to dokázal bez kyslíkových přístrojů.

Šestatřicetiletý bývalý člen britských speciálních vojenských sil zahájil svou misi s názvem Possible 14/7 výstupem na Annapurnu 23. dubna a završil ji pondělním zdoláním Šiša Pangmy. Mezitím v květnu během 48 hodin vystoupil na vrcholy Mount Everestu, Lhoce a Makalu, čímž se zapsal do Guinessovy knihy rekordů.

"Než jsem začal, každý se tomu smál," řekl Purja. "Musíte věřit ve své schopnosti a vždy zůstat pozitivní, protože někdy věci nepůjdou tak, jak byste chtěli. Pak můžete dokázat nemožné," dodal.

"Je to jedinečný milník v horolezectví, co se logistiky, diplomacie a provedení týče," řekl Ital Reinhold Messner, který všech 14 osmitisícových vrcholů zdolal v roce 1986 jako první na světě, navíc bez použití kyslíku. "Purja dokázal něco, co už dřív slibovalo několik horolezců ze Západu, ale většina z nich s tím ani nezačala," dodal pětasedmdesátiletý Messner, jemuž dobytí Koruny Himálaje trvalo 16 let.