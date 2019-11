Unikátní výkon! Teď se Češka chystá na jeden z nejtěžších výstupů na světě

„Byla jsem trochu překvapená, jak hladce to šlo. Po nemoci jsem se chtěla dostat do formy, tak jsem se vyrazila do Českého ráje trochu rozlézt. První dva dny jsem vylezla obtížnost 8a (Zlaté vejce) a 8a+ (Divoké vlny), tak jsem si řekla, že zkusím ještě něco těžšího, když mi to tak šlo," svěřila se devětadvacetiletá Vrablíková.

Kousek si vybrala pořádně náročný, mladá Češka se ale nebojí výzev. „Tenhle boulder přede mnou vylezli jen dva chlapi, kteří stanovili tuhle obtížnost. Řadím to mezi mých pět top výkonů v životě. Ani jsem to moc neplánovala, spíš to byl takový vedlejší efekt mojí přípravy," usmívá se.

Na matrace nepadá

Kdo si nedokáže představit, co lezkyně podstupuje, je třeba vysvětlit, co jsou to bouldery. Jde o nižší skalní útvary, obvykle maximálně čtyři až pět metrů vysoké, na nichž jsou extrémně těžké kroky, někdy třeba jen tři. „Je to silovější lezení kratšího rázu, kdy se padá do takzvaných bouldermatek, což jsou matrace, které si lezec musí pod skálu přinést," popisuje Vrablíková.

„Já se specializuji hlavně na lezení na laně, které se dělá až na čtyřicetimetrových skalách, v průměru jsou to dvacetimetrové přelezy. Jedná se převážně o lezení vytrvalostnějšího charakteru, kdy si cestou lezec cvaká postupová jištění, aby nespadl. Tím, že tenhle boulder byl svým profilem spíš vytrvalostní, protože na něm bylo asi čtyřicet kroků, podařil se mi takhle hodnotný výkon," pochvaluje si.

Vůbec největší úspěch zaznamenala Vrablíková letos v létě na laně, když zdolala v Německu přelez obtížnosti 9a. Žádná jiná Češka tohle nedokázala.

Unikátní výkon má za sebou nejlepší česká lezkyně Gabriela Vrablíková.

I její další cíl má právě tuhle prestižní lezeckou klasifikaci. Soustředění Vrablíkové teď směřuje k cestě To tu ještě nebylo v Labském údolí. „Je to nejtěžší cesta na českém pískovci a jedna z pěti nejtěžších na světě. Existují jen tři další cesty 9a v Americe a jedna v Africe. Ke dnešnímu dni mají tuhle cestu přelezenou Adam Ondra, Alexander Megos, Ondra Beneš a Felix Neumärker," popisuje Vrablíková. „Písek je můj oblíbený materiál, na kterém lezu, je to česká specialita, pro kterou jsme známí ve světě."

Dva pokusy a dost!

O zdolání tohoto pískovcového přelezu klasifikace 9a (ten předešlý byl na vápencové skále) se pokusí už během listopadu. Ale s omezeným počtem pokusů. „Záležet bude i na tom, co mi dovolí počasí. Lézt můžu, když je nad pět stupňů. Ale stejně mám jen dva pokusy, protože po nich mi slézá kůže z konečků prstů, a kdybych přidala třetí pokus, prodřela bych si je do krve," vypráví.

„Budu teď na skálu jezdit a zkoušet to. Je to extrémně těžká cesta, takové morálové lezení, jak mi říkáme. Na konci hrozí dlouhý pád, kdy se při chybě proletíte přes celou stěnu, což se mi moc nechce. Pokud se mi tenhle přelez nepodaří v listopadu, budu pokračovat na jaře," plánuje Vrablíková.