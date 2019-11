Tokio střelec Nýdrle zatím netrefil, ale za titul mistra světa by ho nevyměnil

Střelec Tomáš Nýdrle se snaží probojovat na OH do Tokia.

„Přesto bych neměnil. V mojí nejlepší sezoně v kariéře je jednoznačně nejcennější titul mistra světa, to se u nás nepovedlo ani těm nejskvělejším střelcům jako byli Panáček, Hůla, Bechyňský, Málek nebo Honza Sychra s nímž spolupracuji v Dukle Hradec Králové. Střelci jsou dlouhověcí, mně bylo 10. října dvaatřicet let. Věřím, že si ještě zastřílím na olympiádě a třeba i získám další titul mistra světa. Na šampionátech je ale mnohem větší konkurence než na olympiádách," pravil přesvědčivě.

Ale vzápětí přiznal, že by se na největší sportovní svátek rád podíval. „Samozřejmě mrzí, že jsem olympijské Tokio ještě netrefil. A šancí bylo dost. Když vyhrajete mistrovství světa a není k tomu kvótaplac, jak tomu říkáme, je to smutné, ale taková jsou bohužel pro mne pravidla Mezinárodní střelecké federace, že se na světovém šampionátu účastnické místo nedává. Myslet si o tom mohu cokoliv. Pořád mám ještě šanci na květnovém mistrovství Evropy ve Francii. Bude tam dost střelců, kteří už Tokio trefili, ale nejprve se musím dostat do finále, což předpokládá nástřel 122 bodů, to umím. Budou to nervy. Musím mít natrénováno a dostat se do psychické pohody. Myslet na Tokio by byla cesta do pekel. Prostě normální závod, v němž chci uspět. Nic víc," konstatoval Nýdrle.

Dobře ví, že několikrát chyběl jen kousíček... „Povedly se mi závody, na kterých buď účastnická místa nebyla nebo jen jedno. Většinou chyběl i v těch dalších jediný terč, třeba na Světovém poháru v Mexiku a Al Ainu, ale i na Evropských hrách, dva terče scházely na mistrovství Evropy. Chtělo to kousek štěstí navíc," krčil Nýdrle rameny.

Dvakrát zlaté Lonato s kaňkou...

Titul mistra světa vystřílel v červenci v Lonatu, kde se o dva měsíce později konalo i evropské mistrovství. Na něm to měla být tutovka. Jenže šampion skončil až ve druhé desítce... „Ve hře byla dvě účastnická místa. Věřil jsem, že Lonato mi vyhovuje a závod zvládnu. Jenže forma už šla na konci sezony dolů, chyběly mi dva body do finále, v němž bych mohl o Tokio bojovat. Alespoň jsem přispěl družstvu k týmovému zlatu," zavzpomínal. Terče, které mu ulétly ho však nestarší... „Kdepak, už dávno ne. To bych nemohl střílet. Teď už se chystám na novou sezonu a hlavu musím mít čistou," pravil.

Šanci dostat divokou kartu na OH od Mezinárodní střelecké federace jako lídr světového žebříku také nemá. „Divokou kartu dostane střelec, který je sice v žebříčku nejvýše, ale musí být ze země, která účastnické místo v dané disciplíně ještě nemá. Pro Česko už ho trefil Jakub Tomeček, takže brát ho budou borci pode mnou. Nejblíže k němu mají Britové," konstatoval.

Brokovnice odpočívá, stejně jako její majitel. Ten ale jen co se týká střeleckého tréninku. „Dal jsem si dva měsíce pauzy od střílení. Ale věnuji se regeneraci, fyzické kondici a hlavu si čistím v lese. Uvidím, jaké bude počasí v prosinci. Určitě ale budu naplno střílet v lednu na soustředění na Kypru, a pak už se rozjede tradiční kolotoč přípravných kempů v teple, kontrolních závodů, Světového poháru, vrcholem bude zmíněné mistrovství Evropy, na němž se bude střílet o poslední dvě účastnická místa. Udělám všechno pro to, aby ten opravdu nejvyšší vrchol nastal až na přelomu července a srpna v Tokiu," prozradil Tomáš Nýdrle největší přání pro příští sezonu.