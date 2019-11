V Paříži slavnostně zahájili výstavbu olympijské vesnice

Na pařížském předměstí Seine-Saint-Denis byla slavnostně zahájena výstavba olympijské vesnice pro hry v roce 2024. Zázemí pro zhruba 15 tisíc účastníků olympijských a paralympijských her na 51 hektarech má vyrůst za tři roky. Po skončení her by díky projektu mohlo být v oblasti k dispozici až 3000 nových bytů.