Anička bude jako černý šíp! Pohledná česká skeletonistka vstoupí do sezony celá v novém

Skeletonistka Anna Fernstädtová vstoupí 20. listopadu účastí na Severoamerickém poháru do své druhé sezony v českých barvách. A kompletně v novém. S novými saněmi, v nové helmě i kombinéze.

„Mám velkou radost z kombinézy, která je moc důležitá. Rozdíl mezi špatnou a aerodynamicky dobře vyvedenou může být až půl vteřiny. Navíc jsem spokojená také s barvou, v černé budu vypadat štíhlejší," smála se Fernstädtová, která se podílela na designu a na střihu. „Bavilo mě to. Kombinéza mi sedí, je pohodlná," pochvalovala si.

U žlutočerné helmy si vydobyla, že na zůstanou oba dvouocasí lvi a třpytky, které měla na předešlé. „Díky žluté barvě už nikdo nebude přemýšlí, kdo po dráze jede, všichni budou vědět, že jsem to já," culila se skeletonistka, která od jednoho ze svých sponzorů převzala v Praze vůz s vlastní siluetou na boku.

V nadcházejícím sezoně bude mít vedke sebe i novou tvář v realizačním týmu. Kanadského trenéra Jeffa Paina, stříbrného ze skeletonu na OH 2006. „Jeff dlouhou dobu spolupracoval s výrobcem mých nových saní, ví, jak z nich dostat to nejlepší. Na tréninku v Altenbergu už jsme nastavení řešili přes telefon a video a dopadlo to dobře. Moc si vážím, že mi bude pomáhat," těší Fernstädtovou.

Česká skeletonistka Anna Fernstädtová po tréninku v německém Altenbergu.

Robert Neumann

Do seriálu Světového poháru vstoupí dvěma závody v americkém Lake Placid (7. a 13. prosince). „Jaké mám ambice? Těžko říct, protože budu jezdit s nejlepšími. Uvidíme, jak dopadnou první závody," uvedla Fernstädtová, která na únorovém MS skončila na skvělém čtvrtém místě.