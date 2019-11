Žádné jubileum! Sáblíková začala pod stupni. Trápila jsem se, přiznala

Sáblíková také v minulé sezoně začala pomaleji. Nakonec se ale dobrala k velkým triumfům. Tentokrát jí ke stupňům scházelo 32 setin sekundy. Vyhrála Kanaďanka Isabelle Weidemannová, která Sáblíkovou porazila téměř o dvě sekundy, před Nizozemkou Carlijn Achtereekteovou a další kanadskou závodnicí Ivanie Blondinovou.

Dvacetinásobné světové šampionce Sáblíkové se tak nezdařil první útok na jubilejní padesáté vítězství ve Světovém poháru. Na tříkilometrové trati, kterou už vyhrála třiatřicetkrát, od začátku ztrácela na nejrychlejší mezičasy i na ruskou kolegyni ze závěrečné rozjížďky Natalii Voroninovou. Tu v závěrečném kole předstihla, ale na medailové pozice se už neprotlačila. Dvaatřicetiletá Češka byla o rovných šest sekund pomalejší než při říjnových kontrolních závodech v Inzellu.

Vůbec se jí nejelo dobře. "Strašně mě bolely nohy. Nevím, jestli to byla ta moje strašná nervozita, ale bylo to prostě pro mě hrozně těžký. Opravdu jsem se dneska trápila od začátku až do cíle," popisovala.

Mohla se na ní podepsat i únava. "Nebyla jsem to já. Podle mě to bude ještě z toho tréninku, protože jsme makali v Inzellu, potom ten přejezd. Není to propadák, ale spíš ten pocit z jízdy, který jsem měla, to bylo hrozný," přemítala.

Je zvědavá, jak si povede v dalších závodech. "Další štace je Tomaszów, tam se mi loni taky nedařilo tak, jak jsem si představovala," poznamenala. V polském středisku Tomaszów Mazowiecki byla loni na své výstavní pětce až osmá. Tentokrát se tam za týden pojede znovu trojka.

V Minsku závodila také Nikola Zdráhalová, která skončila na trojce druhá v divizi B. Zajela čas 4:10,745 a v horší výkonnostní skupině nestačila pouze na Melissu Wijfjeovou z Nizozemska, na kterou ztratila tři sekundy.

Třiadvacetiletá Zdráhalová v Minsku zhruba o osm desetin sekundy zaostala za časem z Inzellu. Třetí Jekatěrinu Šichovovou z Ruska porazila o sedm setin sekundy.