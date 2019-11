Bude to dojemné, těší se Kellnerová na jezdecký svátek. Leknou se koně Hradní stráže?

Start na jezdecké gala show jste musela kvůli bolestem odpískat. Jak jste na tom v současnosti zdravotně?

Je to lepší. Jsem schopná párkrát do týdne si na hodinu sednout na koně, i když ještě vůbec neskáču. Od doby, kdy jsme se rozhodli, že to fakt nejde, jsem to nezkoušela. Nechci zdravotní stav zhoršit. Teď mě budou čekat nějaké prohlídky, pravděpodobně CT, takže doufám, že to bude na správné cestě a snad někdy uprostřed prosince bych si mohla jednou dvakrát do týdne s jedním koněm skočit.

Co se ve vás odehrává, když vkročíte do arény, ale přitom víte, že nemůžete startovat?

Na jednu stranu je krásné to zase tady vidět, protože emoce z minulého roku se mi hned vrátí. Na druhou je mi to samozřejmě hrozně líto, protože je to akce roku, navíc v Čechách, před českými fanoušky. Já to pořád opakuju, je to prostě těžké, smutné... Jsem ráda, že tady kluci budou a že je budu moct podpořit, ale pro sportovce je to samozřejmě trochu smutná chvilka.

Anna Kellnerová se svým koněm přeskakuje jednu z překážek.

Vlastimil Vacek, Právo

Budete ambasadorkou celé akce, která se koná od čtvrtka do neděle. Jaký bude váš program v Praze?

Budu střídat návštěvy tady v aréně. Když budou závody, budu tu opravdu skoro pořád. Předtím musím stihnout ještě nějak školu a také návštěvu stájí. Nebude toho málo...

Zúčastníte se i čtvrtečního slavnostního nástupu?

O tom se ještě rozhoduje. Nebyla bych součástí přímo nástupu kluků, ale existuje malá možnost, že bych tam hrála nějakou malou roli.

Kdy se vlastně sejdou Prague Lions?

V úterý. Máme naplánovaný teambulding. Když jsme naposledy dělali tiskovou konferenci, tak jsme šli všichni společně na večeři a o víkendu se jim pak podařilo vyhrát v Římě. Takže jsme si řekli, že to musíme zopakovat, a doufám, že se nám to vyplatí. (úsměv)

Anna Kellnerová na koni Silverstone při závodě v Monaku.

Josef Malinovský

Budete s týmem během závodu?

Určitě. Mám v plánu tady s nimi být. Děláme to i na jiných závodech, i když nejde třeba o samotný týmový závod. Je super, že se umíme vzájemně všichni podporovat. Každý tým nemá tak krásně vybudovaný vztah.

Na kterého koně se nejvíc těšíte?

Osobně mám ráda klisnu Ganciu, kterou pojede Niels Bruynseels. Vyhrál s ní v Cannes Grand Prix. Je to kobylka, která má velké srdce, ale zároveň je i velmi svá. Je perfektní příklad v tom, jak neuvěřitelní koně jsou, ale zároveň i jak jsou křehcí a jak složité to s nimi může někdy být. Niels ji zvládá úplně skvěle, má s ní úžasný vztah, závodí spolu už několik let. Bude krásné je spolu dohromady vidět.

Přední česká parkurová jezdkyně Anna Kellnerová.

Prague Playoffs 2018/David Horváth

Kdy se rozhodne, kdo pojede za Prague Lions?

Myslím, že až ve středu, kdy v hlavní aréně proběhne zahřívací soutěž. Tam budeme mít sedm až osm skoků, aby si každý s jedním koněm skočil a ukázal jim halu. Nebudou tam všechny překážky, ale určitě nějaké zajímavé skoky, na které by se kůň mohl trochu podívat. Manažerka týmu Jessica Kürtenová to bude muset nechat až do posledního okamžiku, aby se podívala, kdo je v nejlepší formě, a aby to fakt strategicky naplánovala, protože samozřejmě Niels bude startovat i v Super Grand Prix.

Loni koním nadrobila starosti překážka s vyobrazenou českou vlajkou, na které se vašemu týmu rozplynuly sny o semifinále. Je letos připravená další originální překážka?

Hradní stráž, která je velmi zajímavá. Ti pánové – kulisy, jsou oblečené identicky, k tomu bude hodně zajímavý skok, což se ne vždycky vidí. Je to další záludnější překážka, na kterou si budou muset dát všichni pozor.

Anna Kellnerová byla se svou jízdou nadmíru spokojená.

Vlastimil Vacek, Právo

Opracoviště má rozměry 30x60 metrů. Jak se vám velký prostor líbí?

Rozměry jsou pro halu opravdu unikátní. To jsem ještě neviděla. Fakt velké, což je hrozný benefit pro koně. Protože spousta z nich je citlivá a tím, že tady mají prostor, tak se na sebe nemačkají. Každý může mít individuální přípravu. Postavit stan a tak dále je finančně náročné, takže to, že můžeme použít tuhle čerstvě vybudovanou halu, je pro koně a jezdce naprosto úžasné. Písek je český, všechno tu má české kořeny, kolbiště je skvěle připravené. Připravuje se od včerejška, ještě v jednu ráno se tu kropilo, takže přípravy probíhají a je to dostatečně velké, aby se jezdci a koně mohli připravit a měli ne jenom dva skoky, ale aby si každý si mohl individuálně skákat to, co potřebuje. Aby na tak složitý závod byli všichni v plné formě.

Co se tu před závodem přesně odehrává?

Probíhá tu příprava, je to nejdůležitější část před závodem. Většinou je to tak, že při týmové soutěži se všichni tři jezdci zahřívají společně, protože jdou hned po sobě. Začne to tím, že se kůň projde. Pak přijde na řadu klus a cval, aby zahřál všechny svaly, a později se začne i skákat. Nejde jenom o to, že jezdec připraví koně fyzicky, ale zároveň mu musí připomenout, že jde o velkou akci a že musí dávat pozor. Když je to oxer, jak je to široké, vysoké... Probíhá tam nejen fyzická, ale i mentální příprava koně i jezdce.

Anna Kellnerová si připsala čistou jízdu.

Vlastimil Vacek, Právo

Je výhoda, že opracoviště leží jen kousek od hlavní arény?

V Berlíně, při Global Champions Tour, je opracoviště daleko. Cesta trvá dvě a půl minuty na koni. Je tam sice teplo, ale než člověk přijde do arény, kůň přestane vnímat atmosféru přípravy. Občas moc zrelaxuje.

Opracoviště bude přístupné pro diváky, kterých se tam vejdou až dva tisíce. Je toto k vidění i na jiných závodech?

Tohle je individuální. Při některých závodech je opracoviště tak malé, že přístup divákům není umožněn, a pak jsou závody, kde to možné je. Je to samozřejmě trochu složité pro jezdce, a hlavně pro koně, protože musejí doufat, že lidi, kteří se sem přijdou podívat, nebudou úplně nahlas křičet, aby nevyrušili přípravu jezdce a koně. Ale zároveň si myslím, že pro diváky je tohle naprosto unikátní příležitost. Mohou se podívat do zákulisí, jak probíhá příprava, která musí být precizní...

Jak dlouho se koně v opracovišti zdrží?

Každý kůň je zhruba dvě minuty na kolbišti. Záleží, co každý kůň potřebuje. My to počítáme na koně, kolik jich máte před startem, takže to je nějakých osmnáct před vaším startem.

Loni panovala v O2 areně při závodech skvělá divácká kulisa. Jak se na ni po roce těšíte?

Hrozně. Já to říkám pořád, že jsem takovou atmosféru v životě nezažila, na žádných závodech. A řada dalších jezdců taky ne. Bude to dojemné.