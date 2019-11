Pohodlné boxy, šest tun mrkve, unikátní opracoviště. Praha se chystá na koňskou galashow

Invaze špičkových závodních koní míří po roce do libeňské O2 areny, která znovu hostí největší akci světové série v parkurovém skákání. Prestižní Global Champions Prague PlayOffs s domácím týmem Prague Lions startuje už ve čtvrtek a multifunkční hala je tak v současnosti plná dělníků.

Vedle ní přitom vyrostlo sedm velkokapacitních stanů. V nich se nacházejí třeba stáje nebo sprchy pro koně, kterých je nahlášeno 216 a pro které bylo objednáno šest tun mrkve. První účastníci dorazí do Prahy dnes ve 14 hodin. „Většina ale přijede až ve středu," říká sportovní ředitelka akce Markéta Šveňková s tím, že díky přívětivým teplotám nebude nutné ve stájích příliš topit, ve sprchách ovšem bude pro koně k dispozici teplá voda.

V samotných boxech si pak koně s celkovou hodnotou několik miliard korun dopřejí maximální pohodlí. „Je tam jemný štěrk, na něm je koberec a na to se dává podestýlka. Je hodně důležité, aby tam byla velká izolační vrstva, aby koně byly na měkkém," vysvětluje Šveňková, přičemž pořadatelé mají dohromady k dispozici 1600 pytlů pilin po 675 litrech.

Novinářská prohlídka prostorů O2 Areny před parkurovou soutěží Prague PlayOffs

Kateřina Šulová, ČTK

Organizátoři nově využijí i sousední halu O2 Universum, kde vzniklo prostorné opracoviště. Jeho rozměry činí 30x60 metrů, což je pod střechou unikátní záležitost. „Je to hrozný benefit pro koně, protože spousta koní je citlivých a tím, že tady mají prostor, tak se na sebe nemačkají. Každý může mít individuální přípravu," usmívá se hvězda českého parkuru Anna Kellnerová.

Další výhodou navíc je, že z kolbiště mají aktéři jen kousek do hlavní arény. „Třeba v Berlíně při Global Champions Tour je opracoviště daleko. Cesta trvá dvě a půl minuty na koni. Je tam sice teplo, ale než člověk přijde do arény, kůň přestane vnímat atmosféru přípravy," připomíná 22letá jezdkyně. O2 Universum přitom bude přístupné pro diváky a do ochozů se jich vejde až dva tisíce, když vstupenku pořídí fanoušci za symbolickou cenu.

Sázka na český písek

Změny se dotkly i povrchu. Zatímco loni přivezlo speciální křemičitý písek smíchaný s geotextílií a vlákny čtyřicet kamionů z Torgau. Letos se žádný dovoz z Německa nekonal. Organizátoři vsadili na český písek, jenž se bude skladovat ve speciálně vytvořeném úložišti v pražských Letňanech. V případě dobré údržby vydrží déle než deset let ve výborné kvalitě.

„Těch 1100 tun písku jsme z Německa přivezli a pak ho tam zase museli odvézt. Pořízení vlastního povrchu je náročnější finančně, ale když se do toho započítá doprava, kterou bychom museli každý rok platit, je to pro nás ekonomicky výhodnější. I logisticky je to mnohem menší riziko. Při transportu navíc docházelo ke kolizím, problémům na celnici," tvrdil šéf organizačního výboru Jan Andrlík.

Novinářská prohlídka prostorů O2 Areny před parkurovou soutěží Prague PlayOffs

Kateřina Šulová, ČTK

Návštěvnost prestižní akce čeká podobnou jako před rokem. „Prodej máme zhruba na úrovni 25 000 vstupenek s tím, že loni jsme měli sobotní program rozdělený do dvou částí, letos to máme spojené. Víceméně je to stejné, nebo o něco vyšší než v loňském roce," upřesnil Andrlík.

Náklady na celou akci se podle jeho slov pohybují kolem padesáti milionů korun.