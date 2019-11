Kramer vynechá ze zdravotních důvodů další závody SP

Čtyřnásobný olympijský vítěz v rychlobruslení Sven Kramer nebude ze zdravotních důvodů startovat v nadcházejících závodech Světového poháru. Třiatřicetiletá hvězda se nepředstaví o tomto víkendu v Polsku a nechystá se ani do Kazachstánu a Japonska, kde bude seriál pokračovat. Kramerovým cílem je připravit se na domácí šampionát na konci prosince v Heerenveenu.

Kramer měl problémy již před sezonou, osmadvacetinásobného mistra světa totiž v polovině října srazilo v Inzellu auto a specialista na dlouhé tratě si poranil koleno. Hvězda týmu Jumbo-Visma se ale dokázala připravit na nizozemskou kvalifikaci a vyjela si místo v reprezentaci pro úvod SP. Minulý týden v Minsku ale nakonec slavný bruslař startoval jen v závodě na 5000 metrů, ve kterém obsadil až 13. místo.

Další starty v nejbližší době nepřidá. "Po konzultaci s týmem jsme se rozhodli, že v Polsku startovat nebudu. Jsem zklamaný, ale musím to přijmout a zaměřit se na to, abych se vyléčil a dostal zpět do formy," uvedl Kramer pro web AD.nl.

Vítěz 42 individuálních závodů SP má problémy se zády. "Mohl bych v Polsku startovat, ale v mém stavu je to nyní riskantní a to si nemohu dovolit. Musím se připravit na konec prosince, kdybych tam nebyl dobrý, mohl bych snadno přijít o vrchol sezony. A to je poslední věc, kterou chci," poukázal Kramer na skutečnost, že domácí šampionát je pro Nizozemce kvalifikací na mistrovství světa na jednotlivých tratích.