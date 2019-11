Nástup? Běhal mi mráz po zádech, vzpomíná parkurový šampion. Lvům bude držet palce

Představíte se v závodech nižší kategorie CSI2*. Jste už natěšený?

Určitě, i když to pro mě letos není takové jako loni, když jsem byl v týmu Prague Lions. Bylo to trochu víc mediální. Když člověk jede na pět hvězd, je to úplně jiná atmosféra. Budu si to letos víc užívat.

Zmínil jste atmosféru. Utkvěly vám v paměti velké ovace při loňském slavnostním nástupu?

Atmosféra byla skvělá. Člověk vnímal, když tam chodili ostatní jezdci. Aplaus byl super a když pak přišli my s Aničkou, stouplo to ještě o víc decibelů. Běhal mi tenkrát mráz po zádech. Mrzí mě, že se toho letos nemůžu zúčastnit, ale dovedu si představit u ostatních jezdců, co to s nimi udělá.

Anna Kellnerová

Vlastimil Vacek, Právo

Kolik známých a kamarádů dorazí do hlediště?

Spousta lidí se určitě přijde podívat. Věřím, že nás podpoří i na ty dvouhvězdové soutěže. Moc se na to těším. Máme tu celkem tři koně, já dva, jednoho pak moje přítelkyně Natálka Roučková. Ve čtvrtek je vezmeme trochu pojezdit a uvidíme, jak to poběží dál. (úsměv)

Budou v O2 areně hlavně sbírat zkušenosti?

Nedá se říct, že jsou to nezkušení koně. Forewer sbírá úspěchy, třeba před necelými dvěma týdny vyhrál Velkou cenu ve Wroclawi. Je to ale teprve osmiletý kůň, nikdy ještě v takové aréně nebyl. Jsem rád, že s ním i tady můžu startovat v těch dvou hvězdách, aby se s takovou halou seznámil. Určitě je to jeden z mých nejlepších koní, na kterých jsem v životě seděl. Musí letos nasbírat zkušenosti a příští rok by se měl jako devítiletý začít účastnit nejtěžších soutěží, které se v pětihvězdách budou skákat.

Jak dlouho trvá koni, než může skákat pětihvězdy?

V osmi letech je to ještě mladší kůň, já už s ním ale vystartoval na úrovni s výškou překážek 150, 155 cm. Na osmiletého koně je to už opravdu dost, ale on se s tím vyrovnává úplně skvěle. Závod od závodu skáče líp a líp. V devíti letech se pak koně dostávají do fáze, kdy se účastní čtyř a pěti hvězd a v deseti letech by měli být dostatečně daleko a zkušení.

Novinářská prohlídka prostorů O2 Areny před parkurovou soutěží Prague PlayOffs

Kateřina Šulová, ČTK

Je to tedy hodně dané věkem?

U parkurového skákání je to jiné než v dostizích, kde mají koně v deseti letech po vrcholu sportovní kariéry, ale u nás v tomhle věku do toho teprve dorůstají. Parkurový kůň se poprvé může účastnit závodu jako čtyřletý, většina koní ale s ním začíná až v pěti letech. Jsou trochu víc zpevnění, protože někteří ve čtyřech letech nejsou ještě úplně vyvinutí i růstově. Pětiletý kůň skáče soutěže s výškou překážek 120, 125 cm, šestiletý 130, 135 cm, sedmiletý 140, 145 cm, a takhle to jde rok od roku po těch pěti deseti centimetrech nahoru.

Ještě loni jste na Prague Playoffs závodil s VDL Fakírem, s nímž jste získal řadu velkých trofejí. Na jaře však čtrnáctiletý valach ukončil kariéru, co dnes dělá?

Je v koňském důchodu a běhá jenom po loukách, protože jeho zdravotní stav nebyl v celé jeho kariéře nejsilnější stránkou a vždycky mu zdraví trošku haprovalo. S Czech Equestrian Teamem jsme se domluvili, že už ho nebudeme trápit a dáme ho do důchodu, který si užívá (úsměv).

Parkurová jezdkyně Anna Kellnerová

Kateřina Šulová, ČTK

U vás v Hořovicích?

Ne, ve stájích Czech Equestrian Teamu.

Prague Lions tu před rokem neprorazili semifinálové brány. Co říkáte na jejich letošní formu?

Loni to byla smůla, ale to se může stát každému. Budu jim strašně držet palce a doufat, že budou den ode dne postupovat dál tak, jak jsme si to loni přáli.

Sledoval jste jejich výsledky v průběhu sezony Global Champios League?

Ne tak aktivně, ale vždycky jsem si něco dočítal z médií a pak si zpětně pustil, jak skákali. Poslední dobou se jim forma stupňovala, zkraje nebyla až taková jako roky předtím. Vyhráli v Římě, byli třetí v New Yorku... Doufám, že všichni diváci, kteří se přijdou podívat, od nich dostanou velkou podporu, i když tam letos bohužel žádný český jezdec není. Ale furt je to český tým a podporu si zaslouží.

Už jste se tu s některým z bývalých parťáků z družstva Lvů potkal?

S Nielsem Bruynseelsem, Gerco Schröderem a Markem Houtzagerem, kteří si šli zrovna asi do obchoďáku vedle arény dát něco k snědku (úsměv). Trochu jsem s nimi pokecal, vypadali v dobré náladě.

Učarovalo vám prostorné opracoviště, které má na halu unikátní rozměry 30x60 metrů?

Jsem z něj nadšený. Takhle velké opracoviště jsem na halových závodech snad ještě nezažil a ani při venkovních závodech Global Champions kolikrát není tak velké, jako je tady. Prostě fantazie.

Novinářská prohlídka prostorů O2 Areny před parkurovou soutěží Prague PlayOffs

Kateřina Šulová, ČTK

Skvělý zážitek čeká jistě i diváky. Opracoviště jim bude přístupné a na tribuny v O2 Universum se jich vejde až dva tisíce.

Tribuny jsou zmenšené, aby opracoviště mohlo být větší. Takže si nemyslím, že pojme až tolik diváků., ale když tam přijde třeba jenom tisícovka, tak je to dobré. Bude to zajímavá podívaná, lidi mají šanci se podívat, jak se špičkoví jezdci připravují. Některé koně to může malinko znervóznět, ale zase z druhé strany pro ne tak zkušené koně, jako mám třeba já, to vítám. Kůň pak na přesun do hlavní arény, kde bude třeba pět nebo deset tisíc lidí, bude malinko připravený. Protože samozřejmě při menších závodů není kulisa taková.

Co říkáte na novou záludnou překážku v podobě Hradní stráže?

Už jsem ji viděl, je zajímavá a pár koním může udělat problémy. Doufejme, že to nebude jako loni, kdy jsme s Prague Lions ztroskotali na překážce s vyobrazenou českou vlajkou. Snad pozlobí jiné týmy a nám to pomůže (úsměv).

Budete sledovat i další soutěže?

Ano, čtyři dny se tady budu hejbat. Mám i předdomluvené komentování v České televizi. Když někteří jezdci budou chtít, tak jim rád pomůžu.

Anna Kellnerová

Vlastimil Vacek, Právo

Komu nabídnete pomocnou ruku?

Mám tu dobrého známého Maurice Tebbela. S jeho tátou spolupracuju přes dvacet let a on mě prosil, kdyby Maurice potřeboval, jestli bych mu mohl pomoct. Když bude tedy chtít, pomůžu mu. Prague Lions má pod křídly Jessica Kürtenová, takže jim se do toho míchat určitě nebudu, ale samozřejmě když mě někdo z kamarádů osloví, tak vůbec nemám problém.

Koho favorizujete na vítězství v sobotním Super Grand Prix?

Jsou to nejlepší jezdci z celé sezony... Všechno špičkoví jezdci se špičkovými koňmi. Tip úplně nemám, ale přál bych to Nielsovi Bruynseelsovi.