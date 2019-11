Konec komplikací? Sáblíková je ve startovní listině

Měla by nastoupit. Alespoň figuruje ve startovní listině dalšího dílu rychlobruslařského Světového poháru. Martina Sáblíková přes komplikovaný vstup do sezony a zvažování další účasti má do pátečního závodu na 3000 m v polském Tomaszówě nastoupit po boku Bělorusky Maryny Zujevové v šesté z celkových osmi dvojic na startu. Může tedy zaznamenat svůj jubilejní dvoustý start v individuálních disciplínách seriálu.