Povzbuzení před velkým návratem! Skeletonistka Fernstädtová byla v přípravě na SP dvakrát druhá

V prvním závodu měla Fernstädtová problémy s řízením. "Ve druhém jsem změnila pár věcí a zajela jsem lepší čas. Celkově jsem spokojená, tyhle dva závody jsou pro mě před blížícím se ostrým startem sezony povzbuzením. Dráhu jsem si dobře otestovala, myslím, že jsem se s ní docela sžila," uvedla čtvrtá žena z letošního MS v tiskové zprávě.

V minulé sezoně jezdila ´Anička´ po přechodu z německé do české reprezentace jen v Interkontinentálním poháru, nyní ji čeká návrat do SP. "Bude to jiné. Ve Světovém poháru jezdí nejlepší holky, je mnohem více sledovaný. Teď budu týden trénovat v Bostonu, pak se vrátím do Lake Placid, kde budeme ještě mít tři oficiální tréninky. Už se těším, ale zároveň začínám trochu cítit předzávodní nervozitu," dodala skeletonistka, která v sobotu oslaví 23. narozeniny.