Zajímal je i sex! Českého obra zaskočili skauti ze slavné soutěže

Ofenzivní lajnař přijal pozvánku do Německa, kde pod dohledem slavných trenérů dostalo šanci dalších jednatřicet talentů z celého světa. I takhle loví slavná NFL potenciální hvězdy. A mladý Čech věří, že jeho sen bude pokračovat. „Snad bych mohl odcestovat do USA a pokračovat v NFL Pathway programu," líčí hráč pražských Panterů.

Doufá, že by mohl rozšířit seznam sportů, kde se Češi ve slavných zámořských ligách dokázali prosadit. Kromě NHL, kde je českých zástupců nejvíce, se usídlil v NBA Tomáš Satoranský. Ve hře by snad mohla být ještě baseballová MLB, ale tím to hasne. Teď se ale o slovo hlásí Kysilka.

Hráče amerického fotbalu z Prague Black Panthers Miroslav Kysilka byl na testech prověřovaly skauti ze slavné NFL.

Kamil Herák

Osm týmů prestižní NFL má jedno volné místo pro hráče z ciziny. Pokud šance přijde, mohl by mladý Čech v lednu zamířit na Floridu a pokračovat tam v IMG Academy. Pak by svému snu obětoval i studium na vysoké škole. „V minulém roce se z tohoto programu dostali dva hráči do hlavního týmu NFL a tři na tréninkovou soupisku," naznačuje Kysilka, že by šlo o důležitý krok v jeho kariéře.

Skauti ze zámoří si ho proklepli důkladně. Dokonce už před cestou do Německa. Herně je zaujal, ať už jako opora Prague Black Panthers, působil i v německé lize v dresu Drážďany Monarchs, kteří patří mezi absolutní evropskou špičku amerického fotbalu. „Měl jsem se skauty dva hodinové rozhovory. Šli tam hodně do detailů. Zajímal je sportovní i osobní život, včetně toho intimního," přiznává hráč amerického fotbalu. Samozřejmostí byl důkladný rozbor zdravotního stavu.

A všechno pak pokračovalo přímo v Německu. Tam zlehka poznával, jak se žije hvězdám NFL, kdy třeba na hráče čekal osobní řidič. Pak došlo na měření délky paží, rozpětí rukou, šířky dlaně. Také musel znovu na váhu, prověřovala se i jeho výška. Následně přišlo na řadu focení ve spodním prádle, až pak se ale šlo opravdu do akce. A to teprve byla fuška. Na Kysilku čekal Bench press se sto kilogramy, šlo o to, kolik opakování zvládne. „Dal jsem jich jednadvacet a v mé skupině jsem byl druhý," neskrývá Čech. Druhou disciplínou pak byl skok do výšky z místa. Tady se opět dělil o druhou příčku a mohl tak být spokojený.

Program testů ale zdaleka nebyl u konce. Čech si následně popovídal s někdejší hvězdou NHL. Nebyl jí nikdo menší než LeCharles Bentley – hlavní mentor NFL pro ofenzivní lajnu. „Bylo to něco neskutečného, neuvěřitelná škola. Rozebírali jsme hru, týmovost i pojetí amerického fotbalu v Evropě a v NHL. Řeč přišla na můj život a práci," vypráví Kysilka. Následně přišlo i další kolo praktických zkoušek. Na programu byla atletická cvičení a poziční drily.

Hráč Prague Black Panthers všechno odmakal na maximum, ale zatím netuší, kdo se líbil nejvíce. „Ani netušíme, kolik hráčů vyberou pro pokračování na Floridě. Třeba to budou jeden, dva ofenzivní lajnaři. Nebo taky žádný," rozebírá možnosti Kysilka. Práce v IMG Academy bude začínat v lednu. „Jako nejzásadnější věc vnímám to, že jsem se dostal do okruhu lidí, kteří jsou v hledáčku NFL a když tomu dám všechno, mám možnost se dál v americkém fotbalu posouvat," věří spokojený Čech.