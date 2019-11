Vítězství v cyklokrosovém poháru v Kolíně obhájil Belgičan Sweeck

Pětadvacetiletý Sweeck uspěl v souboji proti dvojici spolupracujících táborských jezdců Boroše s Nesvadbou, které za sebou nechal jen zhruba o sekundu. "V posledním průjezdu pískem jsem bohužel zachyboval a stálo mě to vítězství. Navíc to bylo blízko cíle, takže se s tím už nedalo nic dělat. Je to škoda, věřil jsem si," uvedl Boroš, jenž po pěti z osmi závodů vede pohárové pořadí o 11 bodů před dnes třetím Nesvadbou.

Mezi ženami jela dlouho nikým neohrožována v čele Havlíková, na kterou se však překvapivě v nájezdu do posledního kola dotáhla Karolína Mudříková. Zkušená jablonecká cyklokrosařka využila své dostižení k odpočinku a pak v písečné pasáži vyrazila za vítězstvím.

"V posledním kole mi Kačka strašně pomohla, protože jsem si mohla odpočinout. Ale byla jsem stále v klidu a využila situace. A nakonec to vyšlo," uvedla Havlíková, jež je navzdory třem výhrám a jednomu druhému místu v pohárovém hodnocení až osmá, neboť vynechala úvodní závod v Mladé Boleslavi. Vede dnes třetí Tereza Vaníčková.