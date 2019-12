Český silák vyrazil do Afganistánu. Jak se trénuje v extrémních podmínkách?

„Není nad to se v sedm ráno rozcvičovat s místními vojáky v Afganistánu. Bude to zajímavý den a zítra taky. Zadýchávám se, je tu velká nadmořská výška, chtělo by to kyslíkovou masku," začal misi Tkadlčík, který se nakonec s nečekaným prostředím vyrovnal a pár tun železa potahal. Proto také do tohoto uzavřeného prostoru odletěl.

„Kluci si na mě vymysleli tahání panteru, je to fakt pancéřové hovado." Úkol splněn, více než třicet tun dostal strongman do pohybu. Roztlačil i roztáhl.

Následoval pokus o překonání rekordu – zvednout 1000 liber v disciplínách bench, dřep a mrtvý tah. Tkadlčík se rozhodl, že váhu 454 kilo překoná jen ve dvou disciplínách, dřep vynechal.

Bench 206 kilo a mrtvý tah 310 kilo zvládl. Navíc bez přestávky. Poté si od tahání železa oddychl, zašel na střelnici, kde si vyzkoušel různé zbraně.

„Máme to za sebou, končíme šichtu. Dali jsme tréninky, exhibice, přednášku, jízdu v MRAP, střelbu. Paráda, zajímavá zkušenost a výborný výlet," zhodnotil cestu do středu Asie Tkadlčík, který v červenci pozvedl v mrtvém tahu 406 kilo a stanovil nový světový rekord ve váze do 105 kilogramů.