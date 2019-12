Překvapivý návrat: bývalá squashová jednička Koukal hraje turnaj na Strahově

Nečekaný comeback. Osmnáctinásobný mistr republiky Jan Koukal (36) se po devíti měsících vrací na českou squashovou scénu. O víkendu se někdejší 39. hráč světového žebříčku, který dal profesionální kariéře sbohem de facto před dvěma lety, účastní „áčkového" turnaje na pražském Strahově. Jde o první Koukalův start od březnového mistrovství republiky, v němž postoupil do semifinále.

„Jdu do toho bez přípravy. Potřebuji nějaké body, abych se kvalifikoval na český šampionát," prohlásil Koukal. „Je to pro mě skutečně první turnaj po devíti měsících, takže žádné velké ambice nemám," uvedl zkušený squashista, který se v březnu na MČR probojoval mezi nejlepší čtyřku. Před branami finále ho tehdy zastavil Jakub Solnický. „Uvidíme, kam to dotáhnu tentokrát," usmívala se dlouholetá čeká jednička.

Největšími favority turnaje, jehož finále je naplánováno na neděli od 13:00, jsou Martin Švec a Viktor Byrtus. Utkají se spolu o titul, nebo je překvapí bývalý král Koukal?