Aničku nechali na startu mrznout. Normálně se závodnice posílají do tepla, povzdechla si Fernstädtová

„Nejsem úplně spokojená, dělala jsem velké chyby. Obě jízdy nebyly povedené. V prvním kole jsem chybovala ve spodní části trati, což není tak hrozné, protože už má člověk nějakou rychlost a dá se s tím lépe pracovat. Problém byl ve druhé jízdě, kdy jsem chybovala v prvních třech zatáčkách. To už jsem věděla, že nedopadnu dobře. Čím výš člověk zaváhá, tím je to horší, v horní pasáži nemáte takovou rychlost. Je to škoda, mohla jsem být o jedno, dvě místa výš," řekla Fernstädtová v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ji zastupuje.

Třiadvacetiletá reprezentantka, která loni v létě přešla od německé reprezentace, neměla závod špatně rozjetý. Po úvodním kole byla pátá, s nikterak velkým mankem na kvarteto závodnic před ní. Ve druhém kole ale zajela až čtrnáctý čas. Nepomohlo jí, že na start druhé jízdy kvůli poruše časomíry musela čekat neúměrně dlouho.

„Stála jsem startu a čekala, kdy mě nechají rozběhnout. Nic se nedělo, byli jsme z toho s trenérem zmatení. Nikdo nám nic neřekl, normálně se závodnice v takových chvílích posílají do tepla, ale mně nikdo pryč neposlal. Už mi byla zima, tak jsem si vzala aspoň bundu. Ale ve stejné vteřině přišel pokyn, že je volný start. Trochu mě to rozhodilo," podotkla Fernstädtová.

Do kolotoče Světového poháru se vrátila po roce. Vzhledem k přechodu do českých barev si účast mezi elitou musela vyjet v sezoně Interkontinentálním poháru, který opanovala. Návrat si představovala o malinko lepší.

Mám na lepší výsledek, ví Fernstädtová

„Pozitivní je, že jsem i přes své chyby skončila na sedmém místě, protože to mohlo být horší. Kdybych zajela dvakrát perfektně a skončila sedmá, tak jsem naštvaná víc. Protože bych už nevěděla, co mám dělat, abych se dostala mezi nejlepší. Takhle vím, že když odstraním chyby, mám na lepší výsledek," uvedla Fernstädtová.

Do ledového koryta se znovu spustí v pátek 13. prosince na stejné dráze. Lake Placid bude hostit i druhý závod Světového poháru. „Počasí má být podobné, probereme s trenérem konkrétní chyby, aby se neopakovaly. Když zvládnu na dráze lépe reagovat, doufám, že budu lepší," věří Fernstädtová.