Mlsající Sáblíková obhlíží Nagano. Přichystá pomstu?

Naposledy v tomto kalendářním roce vyrazí do boje. V Naganu, místě takřka posvátném pro český sport, čeká rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou další závod na 3000 m v rámci Světového poháru, v němž vede, ale po minulé zastávce v Kazachstánu má co vracet Kanaďance Ivanii Blondinové, která ji porazila na pětce.

Tento týden Češka protáhla své tažení za body ze seriálu z Nur-Sultanu ještě dále na východ. Tradičně bojovala s aklimatizací. "Když člověk přiletí v úterý a už v sobotu závodí, tak to není ideální, ale jinak to nešlo. Přesun z Kazachstánu nám zabral celý den, v Japonsku nás čekala ještě pět a půl hodiny dlouhá cesta autobusem do Nagana. Bylo to opravdu dlouhé a únavné cestování, po kterém jsem byla hodně rozlámaná," přiznává Sáblíková pro ČTK. "Když k tomu přičtu další časový posun, tak jsem sama zvědavá, co z toho v závodě bude," říká.

Došlo i na mlsání, stačí si alespoň částečně připomenout blížící se vánoční čas. Stihla také obhlédnout město, kde čeští hokejisté triumfovali v olympijském turnaji ´století´, ale i zaúřadovat na sítích.

https://www.facebook.com/Martina.Sablikova.OFFICIAL/posts/10156385092496230

A také potrénovat před další bitvou o body. Aktuálně jich má dvaatřicetiletá trojnásobná olympijská vítězka v čele seriálu na dlouhých tratích k dobru šest oproti Isabelle Weidemannové z Kanady. Právě s ní pojede ve vzájemném souboji v osmé dvojici. V tu chvíli už bude znát čas všech dalších soupeřek včetně Blondinové, přemožitelky z Nur-Sultanu.

https://www.facebook.com/Martina.Sablikova.OFFICIAL/posts/10156383233096230

Sáblíková už teď má jasno, že uvítá závodní pauzičku po Naganu. "Už si ani nepamatuju, kdy naposledy jsem byla doma, takže se těším na pohodu, klid, Vánoce s rodinou a všechno kolem. Prostě se těším, že se po Naganu aspoň na chvíli zastavím."

V novém roce začnou ostré rychlobruslařské souboje ME v Heerenveenu.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka v této sezoně vybojovala na dlouhých tratích první, druhé a čtvrté místo a bez problémů si zajistila start na únorovém mistrovství světa na jednotlivých tratích v Salt Lake City, kde bude obhajovat zlaté medaile na trojce a na pětce.

Na startu trojky v Naganu nebude opět chybět ani Nikola Zdráhalová. Závod startuje v 10:00 našeho času.