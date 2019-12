Sáblíková se chystá na obhajobu. Vánoce přežila

Rychlobruslařská královna Martina Sáblíková dnes vyrazila společně s Nikolou Zdráhalovou do hor, kde vyvrcholí jejich příprava na druhou část sezony. Už druhý lednový víkend je čeká evropský vícebojařský šampionát v Heerenvenu. Nejdůležitější však bude polovina února, kdy se v Salt Lake City jede světový šampionát na jednotlivých tratích a o čtrnáct dní později v Hamaru mistrovství světa ve čtyřboji, v březnu pak vyvrcholí i Světový pohár.

„Žádné medaile neslibuji. Zopakovat minulou sezonu bude nesmírně obtížné. Tři tituly mistryně světa, tři světové rekordy, celkové vítězství ve Světovém poháru... Cítím se ale velmi dobře. Zdravotní problémy z úvodu sezony už pominuly," říkala spokojeně Martina Sáblíková, která si vánoční svátky užívala střídmě.

Trenér Petr Novák je před novým rokem optimistický. „Když se ohlédnu za první částí sezony, pak mohu být spokojený. Martina překonala zdravotní problémy a ukázala, že je stále na špici. Navíc zajíždí časy, které ukazují, že je stále schopná se zlepšovat a v zámoří ještě víc zrychlit, na hranici svých světových rekordů na tři a pět kilometrů. Na trojce je ale momentálně nejlepší Kanaďanka Blondinová. Uvidíme, jaké to bude ve druhé polovině sezony. V každém případě je důležité, že si Martina vyjela účast na světových šampionátech," konstatoval.

Martina Sáblíková může být se svými výkony zatím spokojená

Toru Hanai, ČTK/AP

Skokanka Zdráhalová

Doslova výkonnostní skok udělala v této sezóně Nikola Zdráhalová. „Je úžasné, co dokázala. Zlepšuje se na všech tratích, od pětistovky po trojku. I když třeba startovala v divizi B, zajížděla časy na hranici první desítky elitní skupiny, a to je příslib zejména do závodů za oceánem, kde jsou nejrychlejší dráhy. Nikola po loňské trochu vlažnější sezoně znovu ukázala, že jde nahoru a může se měřit s nejlepšími," zdůraznil spokojený Novák.

Trochu ve stínu zmíněné dvojice zůstávají výkony mladých. „Máme opravdu velmi talentované mládí. Vždyť na nadcházející Olympiádu mládeže do sedmnácti let jedou dva kluci a dvě dívky. Víc jedna země vyslat nemůže. A my máme závodníky v absolutní světové špičce i v mladších kategoriích," dodal kouč.