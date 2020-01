Jedenáctiletá dívka chce závodit na olympiádě. Stane se jednou z nejmladších účastnic v historii?

Je jí teprve 11 let. Na skateboardingové scéně ale válcuje jednu soupeřku za druhou. Talentovaná Sky Brownová proto objíždí závody napříč světem, aby dosáhla svého vytyčeného cíle – olympijských her v Tokiu 2020. Stane se britská jezdkyně jedním z nejmladších účastníků v historii?

Brownová se narodila v Tokiu britskému otci a japonské matce. Reprezentovat by chtěla evropskou zemi. Rodiče jí olympiádu nejprve rozmlouvali, poté ale zasáhla kolegyně z týmu a mladá dívka se rozhodla naplno vrhnout do závodění.

„Rodiče říkali, že je to na mě moc velký tlak. Ale potom mi řekla Lucy Adams (skateboardistka týmu Velké Británie), že žádný tlak není. Řekla mi, ať prostě jdu a užívám si. To je způsob, jak jezdím. Bavím se tím a snažím se to dělat nejlépe, jak umím," říká na videu Brownová.

Talentovaná dívka stihla v roce 2019 odjet několik skateboardových podniků v Evropě, Asii a Jižní Americe, včetně prestižních X-Games, na kterých jako vůbec první závodnice v historii odjela trik „frontside 540".

First female skateboarder to land a Frontside 540 at an X Games ✅



...Sky Brown is killing it. 🛹



Aby se Brownová kvalifikovala do Tokia, potřebuje být v nejlepší dvacítce olympijského světového žebříčku. To se pro malou dívenku jako příliš velký problém nejeví, neboť za rok 2019 si vyjezdila třetí příčku. O minimální věkové hranici pro účast na hranách rozhodují svazy jednotlivých sportů.

Skateboarding si na nadcházející olympiádě odbude svou premiéru. Do programu her, v němž je rekordních 33 sportů a celkem 339 soutěží, přibyly oproti předchozím OH v Riu de Janeiro vedle skateboardingu také surfing, sportovní lezení, karate, basebal se softbalem a basketbal 3x3.