Fernstädtové se nedařily starty, ve Winterbergu byla jedenáctá

Skeletonistka Anna Fernstädtová se poprvé v sezoně nevešla ve Světovém poháru do nejlepší desítky. Po dvou sedmých místech v prosincových závodech v Lake Placid byla ve Winterbergu jedenáctá. Přesto třiadvacetiletá česká reprezentantka udržela sedmou pozici v průběžném pořadí SP. Zvítězila Němka Tina Hermannová.

Dvojnásobná juniorská mistryně světa a čtvrtá žena z loňského MS Fernstädtová opět ztrácela při rozjezdu, v obou kolech měla druhý nejhorší startovní mezičas. Po úvodní jízdě jí patřilo 12. místo, od desítky ji nakonec dělilo 17 setin. Na vítězku ztratila 1,69 sekundy.

"Starty se mi nedařily, nejsem s nimi spokojená. Dnes to nebyl úplně můj den," konstatovala Fernstädtová. "Na dráze ve Winterbergu právě na startech hodně záleží, pak už se to těžko dohání. Leda bych musela zajet perfektní jízdy a ostatní holky by musely dělat velké chyby," pokračovala bývalá německá reprezentantka.

S jízdami samotnými ale spokojená celkem byla. "Když odmyslím starty, tak jsem dělala jen malé chyby. Bohužel se potvrdilo, že tohle není moje oblíbená dráha, nesedí mi," dodala. V pátek v dalším závodu ve francouzském La Plagne od sebe čeká víc. "Bude to pro mě úplně nová dráha, která je hodně dlouhá, což by mi mělo sedět lépe," řekla.

Hermannová o tři setiny porazila Mirelu Rahnevovou z Kanady a postarala se o to, že SP měl dosud v každém závodu jinou vítězku. V Lake Placid triumfovaly její krajanka Jacqueline Löllingová a Jelena Nikitinová z Ruska. Pohárové pořadí dál vede Löllingová.