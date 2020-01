Boj o život! Trojnásobného vítěze Velké pardubické postřelili

Šok! Trojnásobného vítěze Velké pardubické steeplechase postřelili. Informace o šílené události, po níž šlo slavnému Tiumenovi o život, vyděsila dostihový svět, stejně jako žokeje Josefa Váňu, který hnědáka vedl v nejslavnějších bitvách jeho kariéry. „Ježíšmarjá. Pěkně jste mě vystrašili. Ještě, že to dobře dopadlo," uvedl známý žokej pro deník Blesk, který informace zveřejnil.

Slavný Tiumen už je v dostihovém důchodu v Domově pro koně nedaleko Tábora. Právě tam ale zažil nejdrsnější chvíle svého života. A to se dokázal opakovaně popasovat s Taxisovým příkopem, nejtěžší překážkou na světě. Kousek od Tábora byly na začátku prosince minulého roku k vidění scény, za které by se nemusel stydět ani leckterý vyhlášený horor. Trojnásobného vítěze Velké totiž našla Patricie Pitříková, která se spolu se svým partnerem o koníky stará, v tratolišti krve, když byl na pastvině.

Přitom už toho dne ani nechtěla k pastvinám zamířit, vnitřní hlas jí ale napověděl, aby to udělala. A právě to nejspíš Tiumenovi zachránilo život. „Tiumen stál na místě s hlavou dolů, schlíplý a jen slabě zařehtal. Říkám: Ťumi, co je? Vydala jsem se za ním a uviděla, že je kolem něj pětimetrový kruh krve, která mu z krku ještě odkapávala," vzpomíná v Blesku na drsnou příhodu Pitříková.

Josef Váňa a Tiumen při Kuchovského memoriálu.

Milan Křiček

Nebylo na co čekat, situace byla vážná. Opatrovatelka koní spěchala pro deky, aby slavného klienta Domova pro koně zahřála. A přibrala i mrkev s müsli. „Trochu si dal, tak jsem si trochu oddechla. Když kůň žere, je to vždycky dobrý signál," líčila události sedmačtyřicetiletá žena. Tiumen byl od té chvíle pěkných pár dní pod bedlivým dozorem.

Kdo je Tiumen Hnědý valach se narodil v roce 2001, v březnu tak oslaví devatenácté narozeniny, Velkou pardubickou vyhrál v letech 2009 až 2011, v sedle měl vždy Josefa Váňu. V kariéře vyhrál více než šest a půl milionu korun

O tom, zda byl celý incident jen nešťastnou náhodou, nebo šlo o promyšlený počin, se dá jen spekulovat. Pitříková však pořád věří, že platí první varianta. Jedním dechem ale dodává, že si dobře uvědomuje, že střelná rána mohla být Tiumenovi i osudná.

„V ten den tady jel nějaký stříbrný džíp. Nedaleko je posed, ze kterého se zvěř střílí. Bylo tady v okolí tehdy hodně divočáků. Nakonec to Tiumen naštěstí zvládl," doplňuje Pitříková další informace o děsivém příběhu, který mohl stát slavného koně život, ale nakonec měl šťastný konec.

Žokej Josef Váňa starší s Tiumenem při spletité situaci na Taxisu.

Vlastimil Vacek, Právo