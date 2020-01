Na OH se představí parkurový tým i dva jezdci ve všestrannosti

"Dnešní den bude bezesporu zapsaný do historie českého jezdeckého sportu jako významný," uvedla Česká jezdecká federace v tiskové zprávě, v které oznámila, že obdržela potvrzení od mezinárodní federace FEI o přerozdělení týmové kvóty ve skocích. "A to znamená, že český parkurový tým má otevřenou cestu do Tokia!"

Parkurový tým v přímém boji o hry loni v červnu prohrál v Budapešti s Ukrajinou, která však do 31. prosince nedoložila kvalifikační požadavky, a to u tří jezdců a koní. "A tak došlo ze strany FEI k přerozdělení kvót. Český tým doložil splněné požadavky u Anny Kellnerové, Ondřeje Zváry a Zuzany Zelinkové. Částečně již má požadavky splněny také Aleš Opatrný," uvedla česká federace.

Kvalifikační požadavky mohou jezdci a koně plnit do 1. června. "Jaké tedy bude definitivní složení týmu, bude známo až v létě," oznámila federace.

Soutěže družstev se český tým zúčastnil v letech 1924, 1928 a 1936, ale ani jednou ji nedokončil. O největší individuální úspěch se postaral František Ventura, který v Amsterodamu 1928 získal s Elliotem zlato. Naposledy startoval z českých jezdců v parkuru Jiří Pecháček v roce 1992, ale v Barceloně soutěž nedokončil.

Ve všestrannosti se Příhoda kvalifikoval s valachem Ferreolusem a Trunda s klisnou Shuterflyke. Trunda ještě musí nominaci do 1. června potvrdit.

Na hrách se naposledy ve všestrannosti představil Jaroslav Hatla. V Aténách 2004 skončil na 22. místě, o čtyři roky později v Pekingu soutěž nedokončil.